Oficial: Segunda baja de la Selección de Honduras de cara al amistoso con Perú ¿Quién será convocado?

La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este sábado 28 de marzo una baja inesperada en la concentración de la Selección Nacional, que actualmente realiza su gira de preparación en España. El anuncio tomó por sorpresa al entorno del equipo, generando incertidumbre en medio de un momento clave previo a sus próximos compromisos internacionales. Según el comunicado oficial, la ausencia se debe a una emergencia familiar, motivo por el cual el jugador fue autorizado a abandonar la concentración de inmediato. La federación no brindó mayores detalles sobre la situación, pero dejó claro su respaldo total ante este imprevisto, que obliga a mover piezas dentro del plantel.

Esta es la segunda baja de la Selección de Honduras en esta concentración, la primera fue el zaguero Denil Maldonado quien tuvo permiso especial por el nacimiento de su hijo. Se trata del mediocampista Jorge Álvarez, cuya salida representa un golpe sensible para el esquema del equipo, tomando en cuenta su importancia en el mediocampo y la continuidad que había logrado en las recientes convocatorias. DIEZ confirmó que no habrá nuevo convocado. La Selección de fútbol de Honduras continuará con su agenda en territorio español, donde afina detalles de cara al amistoso frente a Perú. Mientras tanto, queda la expectativa sobre si el cuerpo técnico decidirá convocar a un reemplazo o apostará por las variantes ya disponibles en el grupo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE