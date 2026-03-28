Oficial: Segunda baja de la Selección de Honduras de cara al amistoso con Perú ¿Quién será convocado?

"En línea con los principios institucionales y el acompañamiento integral a nuestros futbolistas, el cuerpo técnico ha brindado el respaldo correspondiente al jugador, <b>comprendiendo la importancia de atender este tipo de situaciones personales</b>", menciona la FFH en el comunicado.Y agrega: "En el plano deportivo, la Selección Nacional continúa con su planificación de trabajo en Segovia, manteniendo la intensidad y el enfoque competitivo en cada jornada de entrenamiento, como parte de su preparación para el compromiso ante Perú".Honduras se encuentra entrenando desde el martes en Segovia de cara al duelo de preparación de este martes 31 de marzo, a la 1 de la tarde, horario catracho, frente a su similar de Perú en el estadio Municipal Butarque de Leganés.