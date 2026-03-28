Erick Puerto revela lo que le pide José Molina y explica cómo es la nueva metodología de Honduras: "Son otras normas"

Cada vez queda menos para el debut de José Francisco Molina en la <b><a href="https://www.diez.hn/laseleccion">Selección de Honduras</a></b>. El lunes, la Bicolor enfrenta a Perú, y este sábado tuvo una nueva sesión de entrenamiento en España. Erick Puerto fue el encargado de dar declaraciones para compartir las sensaciones que se viven dentro de la escuadra catracha.Puerto es uno de los jugadores que más ha pedido la afición y espera tener minutos ante Perú en el estadio Municipal de Butarque. Esto fue lo que dijo el delantero de Platense a <b>Diez</b> y otros medios de comunicación en la Madre Patria.