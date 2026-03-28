Erick Puerto revela lo que le pide José Molina y explica cómo es la nueva metodología de Honduras: "Son otras normas"

Puerto es uno de los jugadores que más ha pedido la afición y espera tener minutos ante Perú en el estadio Municipal de Butarque. Esto fue lo que dijo el delantero de Platense a Diez y otros medios de comunicación en la Madre Patria.

Cada vez queda menos para el debut de José Francisco Molina en la Selección de Honduras . El lunes, la Bicolor enfrenta a Perú, y este sábado tuvo una nueva sesión de entrenamiento en España. Erick Puerto fue el encargado de dar declaraciones para compartir las sensaciones que se viven dentro de la escuadra catracha.

Conferencia de prensa de Erick Puerto antes de enfrentar a Perú

¿Cómo te has sentido en esta semana de trabajo al mando del profe Molina?

Me he sentido muy bien, más dinámico y versátil. He podido mostrar más mi fortaleza, que es la movilidad. Gracias a Dios, vamos avanzando día a día.

La afición te pide mucho para la selección. ¿Qué piensas de eso?

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Muy agradecido, la verdad, con Dios porque se me dio una nueva oportunidad con el nuevo cuerpo técnico. La gente ha estado pidiéndome la oportunidad, y gracias a Dios he estado trabajando para ello. En el proceso anterior no se me dio, pero aprendí mucho, sobre todo lo que es el ámbito en la selección. No es lo mismo que en el club.

Y agregó: Son otras normas, otro ambiente, otros compañeros, y he aprendido a desenvolverme bien con ellos. Me siento bien, tranquilo, y he trabajado para la oportunidad cuando se me brinde. Primeramente Dios, sé que con el profe se me va a dar.