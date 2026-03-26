Darlin Mencía se ilusiona previo al amistoso ante Perú, su plática con Francisco Molina y su futuro

<b>Darlin Mencía</b> es uno de los futbolistas que ha sorprendido en la primera nómina de <b>Francisco Molina,</b> el futbolista hondureño que milita en el <b>Montevideo Wanderers</b> llenó el ojo del nuevo estratega de la Bicolor.Pese a una formación en la selecciones menores, Mencía no había sido tomado nunca en cuenta para un partido oficial con la escuadra absoluta y ahora lo vivirá por primera vez.A las puertas de este duelo ante Perú, el zaguero se muestra listo para este desafío en su carrera: "Empezamos a trabajar y nos vamos adaptando a la idea del profe, la intensidad con el balón y esperamos hacerlo de la mejor manera".