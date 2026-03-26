Darlin Mencía se ilusiona previo al amistoso ante Perú, su plática con Francisco Molina y su futuro

A las puertas de este duelo ante Perú, el zaguero se muestra listo para este desafío en su carrera: "Empezamos a trabajar y nos vamos adaptando a la idea del profe, la intensidad con el balón y esperamos hacerlo de la mejor manera".

Pese a una formación en la selecciones menores, Mencía no había sido tomado nunca en cuenta para un partido oficial con la escuadra absoluta y ahora lo vivirá por primera vez.

Darlin Mencía es uno de los futbolistas que ha sorprendido en la primera nómina de Francisco Molina, el futbolista hondureño que milita en el Montevideo Wanderers llenó el ojo del nuevo estratega de la Bicolor.

El fue muy sincero al momento de ser consultado por su presencia en la selección Nacional en este nuevo desafío bajo el mando de Francisco Molina.

"Fue una sorpresa, yo fui a España y no jugaba, pero la estoy pasando bien en Uruguay, me he adaptado bien al método de juego y estoy contento con la convocatoria. Con el profe no he tenido mucha comunicación".

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En cuanto a la diferencia en la infraestructura de España a nuestro país, el jugador se abrió a dar su punto de vista. "La infraestructura es otro nivel acá, las canchas y se mira cuando uno está entrenando cómo corre el balón".



Mencía fue un poco más allá y habló un poco de la mejoría que se podría tener con la llegada del nuevo timonel de la H.

"Si se trabaja con el balón uno mejora, pero siempre hay que adaptarse a lo que trae el cuerpo técnico, esto nos beneficiaría a todos".

Después de su buen momento en el fútbol de Uruguay, el catracho cumpliría su sueño de poder vestir la camisa de la Bicolor en un partido oficial con la escuadra absoluta.

"Es un sueño para mí estar aquí por primer vez en un partido oficial, es bonito y espero dar lo mejor. Hay muchos jugadores jóvenes y esperamos que cada quien se desempeñe de la mejor manera".

Y en cuanto a la posición que sería utilizado. "He jugado de central y lateral, yo trato de hacerlo de la mejor manera. En Uruguay juego de lateral izquierdo".

Mencía cerró su participación en la conferencia previo al juego ante Perú refiriéndose a su futuro. "El futuro es incierto, pero hay que ir paso a paso, lo que venga en el futuro sólo Dios lo sabrá".

