Edwin Rodríguez: Fuerte mensaje a jugadores y el cambio en su vida ¿Irá a ver el Mundial?: "Me gusta este tipo de amistosos"

Concentrado en Segovia, España y a la espera del amistoso frente a Perú este 31 de marzo en Leganés, el mediocampista del Olimpia, <b>Edwin Rodríguez</b>, afronta un nuevo capítulo con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección Nacional</a></b> con ilusión renovada y una mentalidad más madura, marcada por las experiencias recientes tanto dentro como fuera del campo.El volante catracho reconoce que este nuevo proceso representa una oportunidad para dejar atrás los errores del pasado y comenzar desde cero bajo la dirección técnica de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jose-molina-revela-como-quiere-honduras-juegue-responde-criticas-convocatoria-conferencia-ME29873719" target="_blank">José Francisco Molina</a></b>. Con expectativas altas, Rodríguez asume el reto no solo desde lo colectivo, sino también desde lo individual, entendiendo que el crecimiento del futbolista moderno va más allá de lo que ocurre en la cancha y exige disciplina integral las 24 horas del día.