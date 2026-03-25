Mario Faraj, CEO de Diunsa, sobre las nuevas camisetas de la Selección de Honduras: "Ahora toca sudarlas como se debe"

La ceremonia se llevó a cabo en Toledo, España, marcando un hito histórico al ser la primera presentación internacional de la camiseta de la escuadra cinco estrellas, ahora dirigida por José Francisco Molina .

En un evento que reunió a directivos, jugadores y medios, la Federación de Fútbol de Honduras , junto a sus socios comerciales Diunsa y Joma , presentó este miércoles 25 de marzo la nueva indumentaria oficial de la Selección Nacional, diseñada para acompañar a la Bicolor en su camino rumbo al Mundial 2030.

La camiseta de local mantiene el clásico color blanco, pero incorpora una franja vertical en tono azul y otra turquesa que cruza el centro. La “H” aparece en el lado derecho acompañada de cinco estrellas y la leyenda “Honduras”. El uniforme visitante apuesta por un diseño sobrio y moderno en color negro, con detalles en azul turquesa en el cuello, mangas y logotipos, mientras que el tercer uniforme presenta un estilo más llamativo con franjas verticales en azul y blanco, evocando una identidad clásica.

Mario Faraj, CEO de Diunsa, destacó la importancia del lanzamiento y el impacto que busca generar en la afición catracha: “Es un día histórico, después de 27 años de patrocinio de Diunsa y Joma. Hoy estamos haciendo este lanzamiento en la casa de Joma, aquí en Toledo, España”, expresó. Además, valoró el diseño de las nuevas equipaciones: “Son muy innovadoras, modernas y bastante atractivas. El haber sacado cuatro camisas diferentes hace que la afición pueda escoger según sus gustos”.

Faraj también resaltó el trabajo conjunto entre las partes involucradas y el objetivo deportivo que acompaña esta nueva imagen: “Felicitamos al departamento de diseño de Joma, al departamento de marketing y también a la Federación de Fútbol de Honduras por el gran trabajo que han hecho. Ahora toca sudarlas como se debe, con esa garra catracha, y lograr los resultados que la noble afición está esperando”, apuntó.

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Por su parte, Jesús Martínez, director comercial de Joma, aseguró que la nueva línea va más allá de lo estético y representa un sentimiento nacional: “No es solamente un diseño, sino un sentimiento. Hay mucho trabajo de personal cualificado, innovación y tecnología, además del aporte de la federación. Se ha logrado una línea donde se combinan sobriedad, elegancia e innovación”, afirmó.

Sobre la inspiración de las camisetas, Martínez explicó que el objetivo fue conectar con la identidad del país: “La idea fue dar una identidad que uniera todo el concepto del pueblo hondureño. Por eso están los tonos azules y también se incorpora el negro, que aporta elegancia. Hay una camiseta que refleja unión, alegría y movimiento, que es lo que representa el fútbol de Honduras”, detalló.