Mario Faraj, CEO de Diunsa, sobre las nuevas camisetas de la Selección de Honduras: "Ahora toca sudarlas como se debe"

Finalmente, desde <b>Joma </b>también destacaron el componente tecnológico de las nuevas indumentarias: “Cuentan con máxima transpiración, micromesh, elasticidad y confort. Todo está pensado para que el jugador se sienta ligero y cómodo en el campo”, señaló <b>Martínez</b>, quien además envió un mensaje a la afición: “Esto es sentimiento. Debemos unir esfuerzos entre todos para apoyar a la H y llevarla a lo más alto”.<b>Jorge Ernesto Mejía</b>, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, también estuvo presente en el evento de la presentación de las nuevas camisetas de la Selección Nacional: "Mucha tecnología y mucho diseño. Estoy muy contento porque esta nueva piel será del agrado de todo el mundo, no solo es un diseño muy moderno, sino que las telas son de primer nivel y tienen muchísima tecnología. Las nuevas camisetas estarán disponibles en todas las tiendas <b>Diunsa </b>a nivel nacional y tendrán un valor de 1,490 lempiras. La Bicolor las estrenará el próximo 31 de marzo en España, cuando enfrente a Perú en un amistoso internacional, marcando también el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Molina.