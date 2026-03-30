Molina traza la línea previo a enfrentar a Perú en su debut con Honduras: "Aquí no nos vale futbolistas que vengan a pasar el rato"

Molina no solo <b>valoró con un “10 de 10”</b> el compromiso del grupo, sino que también marcó distancia con el pasado, apostando por una identidad basada en el esfuerzo colectivo, la disciplina y el carácter competitivo.El entrenador enfatizó que su equipo buscará ser compacto, agresivo y solidario en defensa, sin renunciar a la calidad individual en ataque, con el objetivo de devolverle la ilusión a una afición que anhela nuevos aires. El juego será en el estadio <b>Municipal de Butarque</b>, en Leganés.En medio de un proceso que también apuesta por la renovación generacional, el seleccionador resaltó la integración entre jóvenes y experimentados, dejando claro que en su convocatoria tendrán lugar únicamente aquellos futbolistas comprometidos con el grupo.