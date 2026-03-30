Molina traza la línea previo a enfrentar a Perú en su debut con Honduras: "Aquí no nos vale futbolistas que vengan a pasar el rato"

Con ese mensaje, Molina no solo perfila su once para el duelo ante Perú, sino que también traza el camino hacia metas mayores, con la mira puesta en construir una selección competitiva de cara al futuro.



CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA



"Antes de comenzar, quiero tener un recuerdo para Jorge que tuvo que dejarnos, estamos con él y un enhorabuena para Denil (Maldonado), fue padre y por eso tuvo que abandonar la concentración".



¿Qué le ha parecido la capacidad de reacción de los futbolistas a la idea de su estilo de juego?

Bien, muy bien. Estamos contentos, con una semana buena, con una extraordinaria actitud de los futbolistas, objetivos, trabajando como esperábamos al máximo nivel. Lógicamente en una sema asimilar todo no es fácil, hemos prometido que mañana podremos desarrollar un buen juego.



Si puede calificar del 1 al 10, ¿En cuánto está satisfecho en esta semana?

Ha sido una semana magnífica, con unos jugadores que han trabajado con necesidad, intentando dar lo mejor de sí. Eso esperábamos. Si queremos estar al máximo nivel todo pasa por la asistencia propia, le doy una puntuación de 10.



¿Cómo maneja las situaciones que perjudican como malos hábitos en cancha?

No puedo opinar sobre el pasado, podría, pero no quiero. Quedó en el pasado. Me centro en el presente y los jugadores están trabajando fenomenal, que jueguen con carácter, que se ayuden en el campo y el que entre que esté preparado. Vamos a intentar conseguir los objetivos.



Los jugadores han dicho que se sienten impactados por la forma de entrenar en cancha, ¿Cree que sería importante recomendar esto a los equipos?

Eso es ya meterse en los trabajos de los clubes, nosotros trabajamos con la forma de nuestro contexto, también es físico, pero también con el balón. Es distinto, a mí me parece un poco osado decirle a un club como tiene que trabajar, no me tengo que meter en eso. Si los jugadores están contentos con esa metodología, rinde más si lo disfrutan. No es vacaciones, es disfrute de trabajos, que estén contentos porque así podemos sacar el mejor rendimiento.



Los jugadores transmiten esa alegría, ¿Qué decirle a la afición que siente esa confianza y lo que pueden esperar mañana?

Mañana podrán ver a un equipo que trabajará, intentará imponerse a Perú, defenderán todos juntos con agresividad y trataremos ser compactos, difícil de superar. Jugaremos con la ilusión de brindarle a la afición un triunfo que siga ilusionando, de que den muchas más ganas de volver así a casa.



¿Hoy qué le puede decir a los aficionados?

Vamos a dar todo lo que tenemos, con la mejor de las intenciones de ofrecerles lo mejor, estoy convencido que el equipo dará todo. Esperamos que ellos recuperen la afición, los que lloraron en el pasado y los que ya tienen esa ilusión que la sigan teniendo y la incrementen, si es posible. Con su ayuda será más fácil. Esperamos ese aliento y entre todos podamos ganar.



¿Su valoración de los jóvenes?

Muy bien, es verdad que al principio algunos estuvieron más tímidos que otros, acaban de soltarse. Hablamos con ellos, vieron por qué están aquí y lo que esperamos. La sensación que tenemos de como han trabajado, su nivel y vamos a seguir ayudando para mañana y sobre todo para el futuro. En nuestro proyecto está en ayudarles, a los que no están aquí también, a la Sub-20 y que sepan que estamos pendientes que tienen que trabajar y que puedan estar aquí. Estoy satisfecho de como han transcurrido estos días entre veteranos y jóvenes.



¿De qué manera considera que le dará un beneficio a los jugadores?

Vuelvo a insistir que hablan mucho del pasado, lo entiendo... Pero tenemos una manera de trabajar muy clara y se la transmitimos a los futbolistas. Creemos en las individualidades, pero sobre todo creemos en un gran equipo, creemos que un gran equipo le gana a 11 individualizados. Aquí tendremos a jugadores que quieran trabajar en equipo, ayuden, apoyen, es el tipo de jugadores que tendremos aquí. Hemos hecho una convocatoria de 26 futbolistas sin conocerlos personalmente, basamos en su criterio futbolístico. Ahora comenzamos a conocernos todos, se los dejé claro, si me equivoqué en alguna persona lo rectificaré y ahorita no tengo esa sensación. La puntuación es 10 de 10, todos se han apoyado y ayudado, no hay nada malo. Hay que seguir trabajando, hay algo claro, nosotros tendremos jugadores comprometidos, ayuden, que sumen, unan, es el tipo de jugadores que queremos con la mayor calidad posible. Con mucha calidad que se tenga, pero si no tienen esa premisas de grupo, pues difícilmente podrá estar aquí.



Hay cambio generacional, algunos vienen por primera vez, ¿Lo hace más confiar en este grupo, por la forma de trabajo?

¿Quién eligió este grupo?, ahí es donde estará uno de mis aciertos o errores, lo dije. Para mí algo clave es la elección de los futbolistas para mi cargo, es clave. Si en algo es donde no me puedo equivocar es ahí y debo estar muy fino. Es de hacer el seguimiento deportivo, personal, como actúan, comportamiento, es una valoración, cuidado, nivel de trabajo, dieta, todo eso es muy importante a nivel profesional. Si queremos estar al máximo nivel, queremos ir al Mundial en el 2030, vas si estás al máximo nivel, cualquiera no va. O te exiges de más o nunca estarás, yo soy el primero, Federación y futbolistas. Aquí no nos vale futbolistas que vengan a pasar el rato, queremos futbolistas que vengan a competir, partirse la piel por la Selección, compañeros, Federación y país, con calidad o menos, pero cuanta más calidad mejor. Si tengo calidad, pero no tengo lo otro, pues a lo mejor no es lo que estamos buscando.



Perú maneja bien el balón, vienen de perder, ¿Cómo manejará este juego?

Intentaremos aprovechar el balón, el 1 contra 1, en velocidad, elegimos a un tipo de futbolistas y ahora buscamos ayudarles que las puedan mostrar esa calidad y capacidad de ganar el partido.