Luis Palma responde de forma tajante a las críticas por no ir al Mundial y lo que piensa de José Molina: "Hay mucho ego"

<b>¿Cómo han sido las primeras sensaciones bajo el mando de José Molina?</b>Muy buenas, la verdad es que ha generado muchas expectativas e ilusiones, y eso como jugador te llena para seguir trabajando.<b>Francis Hernández y José Molina han dicho que no hay que ver hacia atrás. ¿Qué han hablado los jugadores para no repetir lo que pasó?</b>Los que estuvimos en el proceso anterior tenemos que corregir con el nuevo cuerpo técnico. Hay que ver qué podemos tomar de lo bueno del pasado y qué no. Se hicieron cosas buenas, pero eso ya queda atrás. Ahora tenemos que enfocarnos en la nueva idea del DT. Como jugador quiero escuchar para aprender de las herramientas que trae.<b>¿Qué crees que se puede cambiar respecto a tanta crítica de la prensa por no ir al Mundial?</b>La unión que tenemos que tener ahora mismo en esta selección es fundamental. En los procesos pasados, de verdad, me incluyo,<b> hay mucho ego y muchas cosas que se quedaron en el camerino. Las cosas que se quedan en el camerino</b>, se quedan con nosotros, pero la madurez que tengamos para poder hablarlo con el grupo es muy importante. Todos tenemos que remar en la misma dirección, porque eso es lo mejor para la selección y para nosotros. Si la selección anda bien, como he escuchado de exfutbolistas, es verdad: si estás en la selección, hay muchas personas que te ven. Por eso, el hondureño ha salido al extranjero.