Lo imperdible del Honduras vs Perú: Debuts, estilos y el uniforme que usará la Bicolor ¿Quién gana la serie?

El gran foco estará sobre el técnico José Francisco Molina , quien tendrá su debut apenas semanas después de asumir el mando. El español no solo presentará su primer once, sino también su estilo, aunque condicionado por bajas sensibles que lo obligaron a mover piezas sobre la marcha.

El duelo entre Honduras y Perú no será un amistoso más. En el estadio Municipal de Butarque de la ciudad de Leganés, España, se escribirá el inicio de una nueva historia para la Bicolor, marcada por cambios profundos, caras nuevas y un técnico que llega con una idea clara: reinventar al equipo desde sus bases.

Pero más allá del banquillo, el partido será una vitrina para el futuro inmediato de Honduras. Hasta once futbolistas podrían tener sus primeros minutos con la camiseta nacional. Una renovación evidente que buscará competir desde ya ante un rival con mayor estabilidad.

Enfrente estará Perú, dirigido por Mano Menezes, un técnico de amplia trayectoria que apuesta por el orden táctico y el equilibrio. Los sudamericanos llegan mejor posicionados en el ranking FIFA y con una base consolidada.

El historial añade un condimento especial. Hace 14 años fue el último pulso entre ambas naciones en la cancha. Además, la Bicolor estrenará nueva indumentaria.

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Y el ambiente estará garantizado, con una boletería prácticamente agotada en Butarque, casa del Club Deportivo Leganés, donde más de 15 mil aficionados serán testigos de este arranque. Entre debuts, historia y expectativas, Honduras no solo jugará un partido: comenzará a definir su identidad en la era Molina.

TODO LO QUE DEBES SABER DEL HONDURAS VS PERÚ



- El debut del entrenador José Francisco Molina, nombrado hace poco más de un mes al frente de Honduras, ocupando la vacante que dejó el colombiano Reinaldo Rueda.



- Los estrenos de las nuevas caras de Honduras: Alex Güity, Leonardo García Posadas, Mike Arana, Leandro Padilla, Luis Ortiz, Clinton Bennett, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Kevin Güity, Erick "Yío" Puerto y Exon Arzú.



- El primer 11 de la era de la era Molina, lo ha mantenía bien reservado, pero sin duda que cuando se le presentaron las bajas de Denil Maldonado y Jorge Álvarez, le tocaron la pizarra.



- La Bicolor estrenará su nuevo uniforme y oficialmente DIEZ conoció que utilizará la vestimenta blanca, con líneas en colores azules.



- El último triunfo de Honduras ante una selección de Perú fue en un amistoso en 1994, el cual terminó 2-1 a favor de los catrachos con tantos de Nicolás Suazo y "Tyson" Núñez, Percy Aguilar había adelantado a la Rojiblanca.



- Este será el noveno encuentro entre estas dos selecciones, la última vez que se enfrentaron fue en el 2012 en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS. El mismo no pasó de un 0-0 en el marcador.



- Honduras tiene dos triunfos, los incas cuentan con otras dos victorias y han empatado en cuatro ocasiones.



JUEGOS ENTRE HONDURAS Y PERÚ EN LA HISTORIA

26/02/1984 Perú 1 - 3 Honduras (Amistoso)

27/01/1993 Perú 1 - 1 Honduras(Amistoso)

05/05/1994 Honduras 2 - 1 Perú (Amistoso)

01/12/1999 Perú 0 - 0 Honduras (Amistoso)

19/02/2000 Honduras 3 - 5 Perú (Copa Oro)

07/03/2001 Honduras 0 - 0 Perú (Amistoso)

18/11/2009 Honduras 1 - 2 Perú (Amistoso)

14/11/2012 Honduras 0 - 0 Perú (Amistoso)



- Los catrachos echaron mano de 10 legionarios y los peruanos llamaron a 13 de sus foráneos.



- Los técnicos: Luis Antônio Venker Menezes, mejor conocido como "Mano" Menezes, es brasileño de 63 años. En su trayectoria ha dirigido a los históricos: Gremia, Corinthians, Flamengo, Cruzeiros, Palmeiras entre otros clubes y a la selección de Brasil. Sobre su estilo de juego: Prefiere un fútbol posicional, equilibrado y seguro, priorizando el resultado sobre la estética, a menudo utilizando el 4-2-3-1 o 4-4-2.



- José Francisco Molina, técnico español de 55 años, experiencia como jugador en Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña, jugó más de 50 partidos en Champions League y fue seleccionados de su país. Como técnico de las inferiores de Villarreal, Getafe, ​​​Kitchee SC de Hong Kong, San Luis de México, Atlético de Kolkata y Mohun Bagan Super Giant de India. Fue director deportivo de la Federación de España en el periodo 2018-2023. En su estilo de juego, no cambia la línea de 4 en el fondo, además le gusta utilizar dos extremos y un punta, en sí un 4-3-3.



- Ranking FIFA: Perú llega mejor posicionado, es la 53 del mundo y Honduras es la 65.



- El estadio Municipal de Butarque: Por motivos de patrocinio es el Ontime Butarque. Su césped es natural, sus dimensiones 105 x 70 metros y una capacidad de 15 mil espectadores. Fue inaugurado el 14 de febrero de 1998 (28 años), tuvo un costo cercano a los 5 millones de euros. Es la casa del Club Deportivo Leganés, de la segunda división española.



- Los precios de la boletería para el Honduras vs Perú están casi agotados, la entrada más barata es Fondo Norte 41,82 € / 1279.78 Lps, otras habilitadas: Fondo Sur 41,82 € / 1279.78 Lps, Fondo Sur Superior 36,82 € / 1126.77 Lps, Lateral 56,82 € / 1738.81 Lps, Tribuna 66,82 € / 2044.83 Lps, Tribuna Premium 81,82 € / 2503.86 Lps, Sky Experience 81,82 € / 2503.86 Lps, VIP Premium 101,82 € / 3115.90 Lps y Palco 111,82 € / 3421.92 Lps.