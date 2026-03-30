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Menezes busca en Perú una reestructuración después de dos fracasos al hilo: figuras y lo que debes saber de la rival de Honduras

La Selección de Perú busca comenzar una nueva ilusión con Mano Menezas al frente de la escuadra inca.

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2026-03-30

Luego de dos fracasos al hilo rumbo a Qatar 2022 y United 2026 la Selección de Perú pone punto y final a esos dos procesos y le ha encomendado el trabajo a un brasileño de experiencia: Mano Menezes.

El sudamericano, que en un pasado dirigió a Brasil, comenzó su andadura con los incas con derrota de 2-0 sobre Senegal, la campeona de África, en donde el equipo mostró sus nuevas caras y ya alejada de los rostros que estuvieron en las últimas eliminatorias.

Menezes pretende darle frescura a un plantel con nombres nuevos como Fabio Gruber, Marco Huamán, Matías Zegarra, Juan Pablo Goicochea, entre otros jugadores que suman menos de cinco partidos con la selección peruana.

Mientras que viejos nombres como la del veterano atacante Paolo Guerrero, activo con 40 años, Carlos Zambrano, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Edinson Flores, Yordy Reyna, entre otros que sobrepasan los 32 años de edad, podrían ir saliendo de las convocatorias de Menezes a un futuro.

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Actualmente de esa viaja camada que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018 después de décadas de ausencia, destaca la presencia del portero veterano Pedro Gallese de 36 años; Yoshimar Yotún de 35 años y André Carrillo de 34, todos sobrepasando los 100 partidos con Perú.

La segunda prueba para Mano Menezes con los incas será enfrentándose a Honduras este martes 31 de marzo en Butarque, el estadio del Leganés de España, partido que representará el debut del seleccionador español José Francisco Molina con la 'H', también eliminada dela Copa del Mundo del 2026.

Eliminatoria de espanto y Ranking FIFA

Perú tuvo una eliminatoria de Conmebol bastante atropellada por los pésimos resultados en un certamen que metió a seis selecciones directas al Mundial de 10 contendientes, y a un séptimo envió al repechaje. Los incas quedaron noveno con apenas 12 puntos en 18 juegos, superando a Chile por un puntito apenas.

Respecto al ranking, pasaron en un año de estar en la posición 42 a salir del top 50 y posicionarse en el peldaño 53, todo esto producto del mal trabajo que hicieron en los últimos años referente a los procesos a los Mundiales del 2022 y 2026.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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