Menezes busca en Perú una reestructuración después de dos fracasos al hilo: figuras y lo que debes saber de la rival de Honduras

Luego de dos fracasos al hilo rumbo a Qatar 2022 y United 2026 la Selección de Perú pone punto y final a esos dos procesos y le ha encomendado el trabajo a un brasileño de experiencia: Mano Menezes.

El sudamericano, que en un pasado dirigió a Brasil, comenzó su andadura con los incas con derrota de 2-0 sobre Senegal, la campeona de África, en donde el equipo mostró sus nuevas caras y ya alejada de los rostros que estuvieron en las últimas eliminatorias.

Menezes pretende darle frescura a un plantel con nombres nuevos como Fabio Gruber, Marco Huamán, Matías Zegarra, Juan Pablo Goicochea, entre otros jugadores que suman menos de cinco partidos con la selección peruana.

Mientras que viejos nombres como la del veterano atacante Paolo Guerrero, activo con 40 años, Carlos Zambrano, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Edinson Flores, Yordy Reyna, entre otros que sobrepasan los 32 años de edad, podrían ir saliendo de las convocatorias de Menezes a un futuro.