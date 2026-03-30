Menezes busca en Perú una reestructuración después de dos fracasos al hilo: figuras y lo que debes saber de la rival de Honduras

Luego de dos fracasos al hilo rumbo a Qatar 2022 y United 2026 la <b>Selección de Perú </b>pone punto y final a esos dos procesos y le ha encomendado el trabajo a un brasileño de experiencia: <b>Mano Menezes</b>.El sudamericano, que en un pasado dirigió a <b>Brasil</b>, comenzó su andadura con los incas con derrota de 2-0 sobre <b>Senegal</b>, la campeona de África, en donde el equipo mostró sus nuevas caras y ya alejada de los rostros que estuvieron en las últimas eliminatorias.Menezes pretende darle frescura a un plantel con nombres nuevos como <b>Fabio Gruber, Marco Huamán, Matías Zegarra, Juan Pablo Goicochea</b>, entre otros jugadores que suman menos de cinco partidos con la selección peruana.Mientras que viejos nombres como la del veterano atacante<b> Paolo Guerrero</b>, activo con 40 años, <b>Carlos Zambrano, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Edinson Flores, Yordy Reyna</b>, entre otros que sobrepasan los 32 años de edad, podrían ir saliendo de las convocatorias de Menezes a un futuro.