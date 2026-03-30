Honduras vs Perú: a qué hora y dónde ver por TV el debut de José Francisco Molina con la Bicolor en España

Ambas selecciones sin poder clasificarse al Mundial United 2026 andan en preparación de cara a lo que será la eliminatoria para el Mundial 2030.

La S elección Nacional de Honduras que ahora es comanda por el técnico español José Francisco Molina s e mide ante su similar de Perú en un partido amistoso en territorio europeo. Diez te trae la cobertura compelta del partido con los enviados especiales como Mario Figueroa y Eduardo Solano.

Esta será la primera prueba de José Molina al frente de la 'Bicolor', la cual viajó desde el pasado lunes 23 de marzo a territorio español, donde estuvieron entrenando en Segovia, en una sede del Atlético de Madrid.

Ya instalados en la madre patria, Molina tuvo que dejar de contar con el defensor Denil Maldonado, ya que dejó la concentración porque nace su hijo, y Jorge Álvarez por un asunto familiar.

Por su parte la Selección de Perú que ahora comanda el técnico brasileño Mano Menezes, llega de caer ante Senegal en un partido disputado en Francia.

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Este será el noveno encuentro entre ambas escuadras, en el último juego terminó con un empate sin goles en Houston, Texas. Anteriormente Perú derrotó 2-1 a la 'H' en el 2009. La 'Bicolor' la última vez que triunfó ante los incas fue en 1994.