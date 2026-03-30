Honduras vs Perú: a qué hora y dónde ver por TV el debut de José Francisco Molina con la Bicolor en España

Esta será la primera prueba de <b>José Molina</b> al frente de la 'Bicolor', la cual viajó desde el pasado lunes 23 de marzo a territorio español, donde estuvieron entrenando en Segovia, en una sede del <b>Atlético de Madrid.</b>Ya instalados en la madre patria, <b>Molina</b> tuvo que dejar de contar con el defensor<b> Denil Maldonado</b>, ya que dejó la concentración porque nace su hijo, y<b> <a href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-segunda-baja-seleccion-honduras-cara-al-amistoso-con-peru-leganes-AA29921320">Jorge Álvarez</a> </b>por un asunto familiar.Por su parte la <b>Selección de Perú </b>que ahora comanda el técnico brasileño Mano Menezes, llega de caer ante Senegal en un partido disputado en <b>Francia.</b>Este será el noveno encuentro entre ambas escuadras, en el último juego terminó con un empate sin goles en Houston, Texas. Anteriormente <b>Perú</b> derrotó 2-1 a la 'H' en el 2009. La 'Bicolor' la última vez que triunfó ante los incas fue en 1994.