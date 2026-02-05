Luis de la Fuente, campeón de la Eurocopa con España, dejó este mensaje a Francis Hernández en su llegada a Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha presentado este jueves al español Francis Hernández como nuevo director deportivo de las Selecciones de Honduras. Francis Hernández será el encargado de buscar al nuevo seleccionador de Honduras para iniciar un nuevo proceso camino al Mundial 2030, el cual será el objetivo principal.

Durante su presentación, Hernández recibió una grata sorpresa por parte de la FFH. Los dirigentes de la federación colocaron un video de Luis de la Fuente, actual técnico de la Selección de España, en el que le manda un mensaje a su compatriota. Hernández cuenta con una experiencia sobresaliente al haber colaborado directamente con la selección española campeona del mundo y ha trabajado de cerca con Luis de la Fuente, actual seleccionador de España, participando en procesos que llevaron a equipos nacionales a obtener títulos europeos y el oro olímpico, conocimientos que ahora pondrá al servicio del fútbol hondureño.



"Hola Francis, ¿cómo estás? Primero que nada felicitarte, enhorabuena por iniciar una nueva etapa profesional en la Federación de Fútbol de Honduras, te deseo todo lo mejor, espero que te vaya todo muy bien", empezó diciendo De la Fuente. Y prosiguió: "Aquí has dejado un gran legado, un grandísimo trabajo y en base a esa profesionalidad, a ese bien hacer, a ese buen trabajo, seguro que también va a ser un éxito este nuevo proyecto". "Desde aquí, desde España te mando un fuertísimo abrazo y mis mejores deseos, mucha suerte en esta nueva andadura y ya sabes dónde me tienes para cualquier cosa", concluyó De la Fuente en el video.