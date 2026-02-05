Luis de la Fuente, campeón de la Eurocopa con España, dejó este mensaje a Francis Hernández en su llegada a Honduras

Durante su presentación, Hernández recibió una grata sorpresa por parte de la FFH. Los dirigentes de la federación colocaron un video de Luis de la Fuente, actual técnico de la <b>Selección de España</b>, en el que le manda un mensaje a su compatriota.Hernández cuenta con una experiencia sobresaliente al haber colaborado directamente con la selección española campeona del mundo y ha trabajado de cerca con<b> Luis de la Fuente, </b>actual seleccionador de España, participando en procesos que llevaron a equipos nacionales a obtener títulos europeos y el oro olímpico, conocimientos que ahora pondrá al servicio del fútbol hondureño.