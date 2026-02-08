La Sub-17 de Honduras derrota a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026

El equipo de Merling Paz sufrió más de la cuenta ante una sorprendente Guyana en la cancha del estadio Morazán que lució vacío, pese a que Honduras se está jugando un boleto al Mundial Sub-17 que será en Qatar este año.

En una noche fresca en la ciudad de los zorzales, la 'Mini H' se pudo imponer 4-2 sobre los sudamericanos que aprovecharon con puntualidad los errores defensivos de los locales.

La selección sub-17 de Honduras se llevó el triunfo con por los goles de Milton Moya, Eduardo Romero, Denzel Arzú y Josué Ortega. Por Guyana hizo doblete Matthew Stewart.

Todo parecía que sería por la vía de la 'Bicolor', comenzó dominando el partido y al minuto 18 se pudo a ganar tras un zapatazo de Milton Moya donde el portero Nyall Kendall solo adornó la anotación.

Pero los defensores de Honduras se mostraron nerviosos en este inicio del Premundial, fallaron frente a Stewart y de derecha puso el empate al 23 y nueve minutos más tarde se escapó solo, el balón parecía que estaba controlado por el portero Juan Quesada, pero éste se fue en falso y no conectó el balón, el delantero de Guyana no perdonó.

Una sorpresa en el Morazán, la poca afición, más familia de los jugadores que aficionados, no se lo podían creer, no solo por ser locales, la 'H' jugaba mejor, pero no definía.

Fue hasta el 38 que apareció Eduardo Romero que sin parar conectó de derecha un balón que llegó desde la banda izquierda de Mike Arana y así poner el 2-2.

Honduras era mejor, llegaba con claridad y al 688' pudo volver a derrotar la portería de Nyall Kendall, por un cabezazo de Josué Ortega, tras centro del mejor jugador del partido; Eduardo Romero.

El partido se sentenció al minuto 79 cuando Josué Ortega aprovechó otro pase del número 7, Romero, y así definir cuando estaba dentro del área y con un toque fino de derecha cruzó al portero.

Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana, pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1, mientras que Bermudas tiene 0. Surinam era el otro del grupo pero no se presentó por problemas entre sus jugadores.

Ahora los de Merling Paz se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026.