Marathón lanza comunicado y señala los errores arbitrales en el triunfo del Real España: "Que se realice una revisión inmediata"

La polémica del clásico entre<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vs-real-espana-en-vivo-hora-canal-jornada-4-liga-nacional-honduras-deportes-tvc-CI29217401" target="_blank"> Marathón y Real España</a></b> sigue dando de que hablar. Todo esto debido al triunfo de los aurinegros en donde hubo dos polémicas que marcaron la diferencia.Primero fue Pablo Lavallén, quién salió expulsado,salió enfurecido con el trabajo arbitral que se desarrolló en el clásico de San Pedro Sula disputado en el estadio Yankel Rosenthal.