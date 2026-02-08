Marathón lanza comunicado y señala los errores arbitrales en el triunfo del Real España: "Que se realice una revisión inmediata"

La polémica del clásico entre Marathón y Real España sigue dando de que hablar. Todo esto debido al triunfo de los aurinegros en donde hubo dos polémicas que marcaron la diferencia. Primero fue Pablo Lavallén, quién salió expulsado,salió enfurecido con el trabajo arbitral que se desarrolló en el clásico de San Pedro Sula disputado en el estadio Yankel Rosenthal.

Yo no estoy dispuesto a callarme, porque en el lugar donde trabajo se me pide excelencia. Mi directiva me pide excelencia para que el equipo juegue mejor y gane. Yo también le pido excelencia a mi directiva y se la pido a los árbitros, porque por un fallo arbitral nosotros nos podemos quedar sin trabajo. Ellos irán a dirigir a segunda dos o tres partidos y listo. Minutos más tarde, este tema ha llegado hasta las redes sociales donde Marathón realizó un comunicado donde pide a la Comisión de Arbitraje investigar el trabajo de la cuarteta arbitral encabezada por Jefferson Escobar.

LO QUE DICE EL COMUNICADO DEL MARATHÓN

El Club Deportivo Marathón manifiesta públicamente su más enérgica protesta por el arbitraje del clásico disputado esta tardeante Real España en el Estadio Yankel Rosenthal. Lo ocurrido no es un "detalle" del juego: fueron decisiones determinantes, tomadas en instantes críticos, que distorsionaron el resultado y golpearon la credibilidad del torneo. Hechos puntuales que sustentan nuestra protesta: 1.Gol legítimo anulado a Marathón (min. 89): se invalidó la anotación de Carlos "Chuy" Pérez por un supuesto fuera de juego, pese a que diversos reportes describen que estaba en posición correcta. 2. Penal decisivo con señalamiento cuestionado (90+) :posteriormente se sancionó penal a favor de Real España, jugada que fue objeto de protesta inmediata por un presunto fuera de juego previo.