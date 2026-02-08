Jeaustin Campos dice que Real España fue superior a Marathón y se sincera sobre las polémicas: "Así nos ha pasado a nosotros"

El entrenador de Real España, Jeaustin Campos, se sinceró sobre las decisiones arbitrales de Jefferson Escobar durante el derbi sampedrano, pese al triunfo aurinegro sobre Marathón. El técnico señaló que hubo jugadas puntuales que, a su criterio, influyeron en el desarrollo del partido, como acciones de posible penal no sancionadas, faltas reiteradas que pudieron ameritar tarjetas y otras decisiones que consideró equivocaciones de peso como el gol lícito de Carlos Pérez. Campos reconoció que algunas jugadas pueden ser milimétricas o interpretativas, pero insistió en que los errores arbitrales han sido una constante a lo largo de las jornadas. Aun así, destacó que su equipo fue superior en largos tramos del encuentro, generó más llegadas, mantuvo la intensidad y encontró el gol que le permitió quedarse con un triunfo valioso en el clásico ante los verdolagas.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Consultarle por el análisis que hace del partido, pero no puedo dejar también de preguntarle sobre algo de lo que todo el mundo está hablando en este momento y es ese primer gol que iba a efectuar Marathón y que terminó siendo, pues, lo válido. ¿Usted cómo lo vio, profesor? Creo que la afición salió muy contenta, la de los dos equipos. En términos generales, nosotros estuvimos bien estructurados, tuvimos un muy buen juego, lo catalogo así. Sabíamos un poquito, con la alineación, cómo iba a trabajarnos este Marathón. Creo que lo neutralizamos bastante bien, salvo un despiste que Buba en el primer tiempo paró en dos tiempos. De repente no tuvimos ocasiones de peligro. Fuimos a buscar, las variantes fueron para buscar el partido. Y sí, es muy frustrante muchas veces, también si hablo de la situación de los arbitrajes.

No he visto la jugada, pero si usted dice que fue lícita, así nos ha pasado a nosotros y creo que a muchos equipos también. Y desafortunadamente es así. Igual, antes de que cayera la situación del gol, tuvimos una jugada de un saque de banda que era penal para Nixon también y no se pitó, mucho más clara que la otra, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre vamos a sacar situaciones. Igual, si hilamos un poco del lado también, algunas faltas repetitivas que tuvimos, igual que era para doble amarilla, por ejemplo, o para molestar, y no pasó. Yo siento que, y ya lo he dicho muchísimas veces, inclusive en partidos de este torneo no han querido hablar de las situaciones del arbitraje tampoco, pero creo que es algo que desafortunadamente de todas las jornadas, de todas las jornadas. Y siento que no solo en esas situaciones se equivocó. Creo que tuvo algunas equivocaciones de peso igual. Pero bueno, es con lo que tenemos que convivir. Yo siempre hablo con los muchachos, no provoquemos el error del árbitro, tratemos de jugar de una manera correcta, segura. Y bueno, como le digo, es el ideario vivir de todos los equipos, o de la gran mayoría de equipos que estamos en esta primera división. Hoy, en los dos últimos partidos, Real España termina sumando más puntos, o incluso sumando con el partido anterior, por los aciertos arbitrales según la perspectiva de cada equipo. ¿Qué valoración le da esto? Y más allá de las jugadas que hubo, polémicas o no Se vio a varios en campo con un buen sabor de boca que no aceptaron el empate. Después, el penal es clarísimo. El tipo salta con la mano arriba y le pega. No sé en dónde nos benefició, si hay alguna situación fuera de ese penal, porque de la otra manera creo que el árbitro estuvo, digamos, parejo. Y lo de hoy, ya lo acabo de decir, hay momentos en que uno siente, uno tiene la presunción de que puede ser una situación mal intencionada. Y hay otras que son accidentes, son milímetros, entre un fuera de juego o no. Pero de penales, creo que los tres en que hemos incurrido a favor han sido. Y la jugada de Vega también, que también lo reconocieron. ¿Tenemos que jugar con eso? Insisto. Y yo salgo feliz. Primero porque de repente, no sé si alguien de otro partido, lo respeto, pero en la manija del partido la tuvimos nosotros. ¿Cuántas veces llegamos? Muchas más veces que ellos. Tuvimos esa verticalidad también para jugar. De repente no tuvimos la puntería o la toma de decisiones en el último cuarto de poder. Tal vez no estar hablando de esto, sino de hablar de hasta un buen marcador desde temprano. Pero de repente el marcador, aunque hubiese sido empate, me parece que el equipo, con el mayor de los respetos, fue en muchísimos tramos, cuidado, sino en la gran parte del partido fue superior, defendiendo bien, sintonizados, teniendo una buena posición de pelota. Y bueno, hicimos cambios ofensivos y también le dimos un segundo aire que nos permitió todavía estar encima de la portería del Marathón, cuando ellos de repente ya apostaban un poquito más al contragolpe.