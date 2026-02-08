Jeaustin Campos dice que Real España fue superior a Marathón y se sincera sobre las polémicas: "Así nos ha pasado a nosotros"

<b>Consultarle por el análisis que hace del partido, pero no puedo dejar también de preguntarle sobre algo de lo que todo el mundo está hablando en este momento y es ese primer gol que iba a efectuar Marathón y que terminó siendo, pues, lo válido. ¿Usted cómo lo vio, profesor?</b>Creo que la afición salió muy contenta, la de los dos equipos. En términos generales, nosotros estuvimos bien estructurados, tuvimos un muy buen juego, lo catalogo así. Sabíamos un poquito, con la alineación, cómo iba a trabajarnos este Marathón. Creo que lo neutralizamos bastante bien, salvo un despiste que Buba en el primer tiempo paró en dos tiempos. De repente no tuvimos ocasiones de peligro. Fuimos a buscar, las variantes fueron para buscar el partido. Y sí, es muy frustrante muchas veces, también si hablo de la situación de los arbitrajes.