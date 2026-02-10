Mundial Sub-17: Haití hace sufrir a otro rival de Centroamérica y clasifica a Qatar 2026 ¿Qué selecciones pueden aún asegurar su boleto?

Este martes 10 de febrero logró su clasificación Estados Unidos como líder del E, pero con complicaciones ante República Dominicana. Fueron 7 puntos para cada uno, pero USA se llevó la mejor parte.<b>Otro que festejó fue Costa Rica </b>con el empate sin goles ante Puerto Rica y ambos quedaron también con 7 puntos en el grupo D, pero los ticos se llevaron la mejor diferencia de goles y estarán en Qatar 2025.Mientras que en horas de la noche, la selección de Panamá no tuvo problemas <b>para golear 4-1 a Nicaragua </b>y de paso avanzar con 9 puntos en el grupo B del certamen.Y la sorpresa fue Haití, la nación del caribe demuestra que no es casualidad su presencia en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mundial-2026-fifa-sorprende-impone-nuevas-reglas-para-united-infantino-CL28542918#image-1" target="_blank">Mundial United 2026</a></b> luego de dejar a Honduras y Costa Rica eliminados.Vencieron con marcador de 2-1 a Guatemala y se agenciaron la cima del grupo C con 9 puntos y su presencia en el Mundial de Qatar 2026 está confirmado.Mientras que <b>este miércoles tendrán actividad</b> los grupos F, liderado por Cuba, el G entre Jamaica y Canadá, mientras que el H es Honduras el favorito, con el empate avanzará.El jueves 12 de octubre se celebrará el desenlace final del grupo A dond<b>e México y Trinidad y Tobago </b>se juegan la final, pero los aztecas cuentan con 9 puntos y su rival con 6.