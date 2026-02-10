Mundial Sub-17: Haití hace sufrir a otro rival de Centroamérica y clasifica a Qatar 2026 ¿Qué selecciones pueden aún asegurar su boleto?

Para este miércoles 11 de febrero se juegan todo por el todo los grupos F, G y H, pero mañana será el desenlace del Grupo A encabezado por México. Concacaf otorga 8 boletos al Mundial Sub-17 en Qatar.

Este martes 10 de febrero se definieron los grupos B, C, D y E del Premundial de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 por lo que cuatro selecciones clasificaron a la justa.

Este martes 10 de febrero logró su clasificación Estados Unidos como líder del E, pero con complicaciones ante República Dominicana. Fueron 7 puntos para cada uno, pero USA se llevó la mejor parte.

Otro que festejó fue Costa Rica con el empate sin goles ante Puerto Rica y ambos quedaron también con 7 puntos en el grupo D, pero los ticos se llevaron la mejor diferencia de goles y estarán en Qatar 2025.

Mientras que en horas de la noche, la selección de Panamá no tuvo problemas para golear 4-1 a Nicaragua y de paso avanzar con 9 puntos en el grupo B del certamen.

Y la sorpresa fue Haití, la nación del caribe demuestra que no es casualidad su presencia en el Mundial United 2026 luego de dejar a Honduras y Costa Rica eliminados.

Vencieron con marcador de 2-1 a Guatemala y se agenciaron la cima del grupo C con 9 puntos y su presencia en el Mundial de Qatar 2026 está confirmado.

Mientras que este miércoles tendrán actividad los grupos F, liderado por Cuba, el G entre Jamaica y Canadá, mientras que el H es Honduras el favorito, con el empate avanzará.

El jueves 12 de octubre se celebrará el desenlace final del grupo A donde México y Trinidad y Tobago se juegan la final, pero los aztecas cuentan con 9 puntos y su rival con 6.