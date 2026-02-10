Manchester United evita la caída en el último suspiro y amargura en el Chelsea: tabla de posiciones de la Premier League

Con este resultado, el <b>United </b>sube al cuarto puesto con 45 puntos, y desplaza al <b>Chelsea </b>en el quinto lugar. Los 'Blues' se dejaron empatar 2-2 frente al <b>Leeds</b> en el Stamford Bridge y suman 44 unidades. Por su parte, el <b>Newcastle </b>visitó el campo del <b>Tottenham</b> y se llevó los tres puntos gracias a los goles de <b>Malik Thiaw</b> y <b>Jacob Ramsey</b> (0-2).<b>Bournemouth</b> también sumó tres unidades en campo de un <b>Everton </b>que terminó jugando con 10 por la expulsión de<b> Jake O'brien</b> al 69'. En un lapso de cuatro minutos, <b>Rayan </b>y <b>Amine Adli</b> dieron el triunfo a la visita (1-2).La jornada continuará este miércoles con el <b>Manchester City-Fulham</b> y <b>Sunderland-Liverpool</b>. Será el jueves cuando el líder <b>Arsenal </b>visite al <b>Brentford</b>.