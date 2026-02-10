Manchester United evita la caída en el último suspiro y amargura en el Chelsea: tabla de posiciones de la Premier League

Este martes se puso en marcha la jornada 26 de la Premier League y el Manchester United sufrió hasta el último minuto para evitar la derrota ante el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres (1-1).

Cuando todo parecía que los 'Hammers' se llevaban el triunfo con el tanto del checo Tomáš Souček, fue en los último minutos donde apareció el delantero Benjamin Šeško para sentenciar un sufrido empate.

Los 'Red Devils' venían de cosechar cuatro triunfos consecutivos desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, pero esta noche sufrieron ante un West Ham que sigue en la parte más baja de la clasificación.