Internacionales

Manchester United evita la caída en el último suspiro y amargura en el Chelsea: tabla de posiciones de la Premier League

Los 'Red Devils' no pudieron conseguir su quinto triunfo al hilo y fueron superados por el West Ham.

  • Manchester United evita la caída en el último suspiro y amargura en el Chelsea: tabla de posiciones de la Premier League
2026-02-10

Este martes se puso en marcha la jornada 26 de la Premier League y el Manchester United sufrió hasta el último minuto para evitar la derrota ante el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres (1-1).

Cuando todo parecía que los 'Hammers' se llevaban el triunfo con el tanto del checo Tomáš Souček, fue en los último minutos donde apareció el delantero Benjamin Šeško para sentenciar un sufrido empate.

Los 'Red Devils' venían de cosechar cuatro triunfos consecutivos desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, pero esta noche sufrieron ante un West Ham que sigue en la parte más baja de la clasificación.

Una leyenda del Bayern Múnich aparece en los archivos de Epstein: "Intentó golpearme y la policía..."

Con este resultado, el United sube al cuarto puesto con 45 puntos, y desplaza al Chelsea en el quinto lugar. Los 'Blues' se dejaron empatar 2-2 frente al Leeds en el Stamford Bridge y suman 44 unidades.

Por su parte, el Newcastle visitó el campo del Tottenham y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Malik Thiaw y Jacob Ramsey (0-2).

Bournemouth también sumó tres unidades en campo de un Everton que terminó jugando con 10 por la expulsión de Jake O'brien al 69'. En un lapso de cuatro minutos, Rayan y Amine Adli dieron el triunfo a la visita (1-2).

La jornada continuará este miércoles con el Manchester City-Fulham y Sunderland-Liverpool. Será el jueves cuando el líder Arsenal visite al Brentford.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Posiciones
|
Chelsea
|
West Ham
|
Manchester united
|