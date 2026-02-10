Bombazo del Como: eliminó al Napoli en penales y jugará las semifinales de la Copa Italia después de 40 años

Fue un tanto justo antes del descanso, en el minuto 39, de esos que habitualmente en el fútbol significan algo más que el propio gol. Por el golpe que se asesta justo antes de encarar el vestuario.Pero, una vez más, el <b>Napoli </b>de <b>Conte </b>demostró que está hecho de otra pasta. Que en una temporada de contratiempos por las lesiones, todo puede superarse. Y en el 46' de la segunda mitad, consiguió empatar el duelo.En un abrir y cerrar de ojos se le escapó al <b>Como </b>la victoria. Y con gol del jugador de moda en Napoli. <b>Antonio Vergara</b>, un canterano nacido a la tierra del Vesubio que hasta hace doa meses era un completo desconocido, anotó su tercer tanto de la temporada.Igualadas las fuerzas, con el <b>Napoli </b>sin la posibilidad de utilizar las bazas de <b>Anguissa</b>, <b>Neres</b>, <b>De Bruyne</b>, <b>Di Lorenzo</b> o <b>McTominay</b>, todos lesionados, los penales comenzaron a ser una opción real para decidir el pase a las semis. Introdujo <b>Conte </b>a <b>Lukaku</b>, todavía demasiado fuera de ritmo como para ser decisivo.