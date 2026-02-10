Internacionales

Bombazo del Como: eliminó al Napoli en penales y jugará las semifinales de la Copa Italia después de 40 años

Los dirigidos por Cesc Fábregas se clasificaron a las semifinales donde los espera el Inter de Milán.

El Como de Cesc Fábregas tumbó al Napoli en unos cuartos de final de Copa Italia tras empatar 1-1 y decidirse en la tanda de penales, con 16 ejecutados que acabaron con el error de Lobotka y el pase a semis de la revelación del fútbol italiano en las dos últimas temporadas.

Desde la temporada 1985-86, el Como no estaba en unas semis de Copa Italia. Nico Paz, Sergi Roberto y compañía igualaron la mejor marca histórica del club dejando por el camino a todo un campeón del 'Scudetto' en su casa.

En aquella ocasión, en esas primeras semifinales, el Como perdió ante la Sampdoria. En esta, también a partido doble, espera al Inter de Milán, en otro reto gigante para un equipo que no se cansa de derribar marcas.

Sufrió para conseguirlo, pero lo logró con la fortuna inevitable que portan los penales. Partido igualado en la casa de Diego Armando Maradona. Fábregas consiguió anular una vez más al que un día fue su maestro en el Chelsea. Tercer partido consecutivo en el que el técnico catalán no perdió ante Antonio Conte. Le ganó dos de esos enfrentamientos.

Se adelantó en el marcador, curiosamente, con un tanto de Baturina desde los once metros. El uruguayo Olivera, en un intento de despejar un centro lateral, impactó directamente contra Smolcic, que no pudo rematar con comodidad. El VAR llamó al colegiado, que no señaló pena máxima en un inicio, para revertir su decisión y castigar la infracción napolitana. Gran definición de Baturina, no es fácil superar a Milinkovic-Savic, especialista bajo los palos en estas situaciones.

Fue un tanto justo antes del descanso, en el minuto 39, de esos que habitualmente en el fútbol significan algo más que el propio gol. Por el golpe que se asesta justo antes de encarar el vestuario.

Pero, una vez más, el Napoli de Conte demostró que está hecho de otra pasta. Que en una temporada de contratiempos por las lesiones, todo puede superarse. Y en el 46' de la segunda mitad, consiguió empatar el duelo.

En un abrir y cerrar de ojos se le escapó al Como la victoria. Y con gol del jugador de moda en Napoli. Antonio Vergara, un canterano nacido a la tierra del Vesubio que hasta hace doa meses era un completo desconocido, anotó su tercer tanto de la temporada.

Igualadas las fuerzas, con el Napoli sin la posibilidad de utilizar las bazas de Anguissa, Neres, De Bruyne, Di Lorenzo o McTominay, todos lesionados, los penales comenzaron a ser una opción real para decidir el pase a las semis. Introdujo Conte a Lukaku, todavía demasiado fuera de ritmo como para ser decisivo.

Fue tan concreta la posibilidad de acabar el duelo desde el punto de penal que Fábregas sacó del campo a su estrella, a un Nico Paz que suma tres de tres errores desde los once metros desde que está en Italia.

Llegaron los penales. Lukaku fue el primero en fallar. Milinkovic-Savic salvó al belga con una parada al disparo de Máximo Perrone. Los intuyó todos el meta serbio, pero solo los rozó. Cuando llegó el momento de lanzar el suyo propio, el sexto en la lista de Conte, se cobró el cheque de la fortuna. Estrelló el remate al larguero, se iba fuera cuando tocó en el cuerpo de Butez y acabó entrando de manera rocambolesca.

Se salvó el Napoli, pero no por mucho tiempo. En el décimo sexto penal ejecutado entre ambos, Lobotka no pudo superar a Butez. Y el Como agrandó su historia. Volvió a las semifinales tras 40 años. El Inter, próximo obstáculo hacia la final.

