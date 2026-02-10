¡Sufrió, pero celebró! Concacaf tiene su primer clasificado al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La selección Sub-17 de Estados Unidos confirmó su hegemonía en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/mexico-estados-unidos-panama-peligan-honduras-al-mundial-sub-17-asi-va-la-preclasificacion-de-concacaf-rumbo-a-qatar-2026-IL29226680" target="_blank">Premundial de la Concacaf</a></b> al convertirse en el primer equipo de la región en clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar 2026, tras una destacada actuación que lo colocó por encima del resto de selecciones participantes.El combinado estadounidense aseguró el boleto mundialista luego de cumplir con éxito su camino <b>en la fase clasificatoria</b>, mostrando solidez defensiva, eficacia ofensiva y una estructura táctica que marcó diferencia.