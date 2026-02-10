¡Sufrió, pero celebró! Concacaf tiene su primer clasificado al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

El combinado estadounidense aseguró el boleto mundialista luego de cumplir con éxito su camino en la fase clasificatoria , mostrando solidez defensiva, eficacia ofensiva y una estructura táctica que marcó diferencia.

La selección Sub-17 de Estados Unidos confirmó su hegemonía en el Premundial de la Concacaf al convertirse en el primer equipo de la región en clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar 2026, tras una destacada actuación que lo colocó por encima del resto de selecciones participantes.

A pesar de comenzar con dos triunfos, en el duelo final del grupo E, empataron 1-1 frente a República Dominicana. Con este resultado, Estados Unidos obtuvo su boleto al Mundial de Qatar con 7 puntos, misma cantidad que los dominicanos, pero mejor diferencia para USA.

A lo largo del Premundial, el equipo norteamericano se caracterizó por su intensidad, orden colectivo y profundidad en su plantel, elementos clave para imponerse ante sus rivales y alcanzar de manera anticipada el objetivo principal: estar presente en la cita mundialista que se celebrará en Qatar en 2026.

Este logro reafirma el trabajo que la federación estadounidense viene realizando en sus divisiones menores, consolidándose como una de las potencias juveniles de la Concacaf y un habitual protagonista en torneos internacionales de la categoría.

Mientras tanto, el Premundial Sub-17 continúa su curso con el resto de selecciones de la región luchando por los boletos restantes al Mundial. Estados Unidos, ya clasificado, puede afrontar lo que resta del torneo con mayor tranquilidad, aunque con la mira puesta en cerrar su participación de la mejor manera y llegar a Qatar como un rival de cuidado a nivel global.