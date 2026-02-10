Toni Kroos agita las redes tras responder a una declaración falsa: "¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?"

Toni Kroos agitó las redes sociales tras defenderse ante unas falsas declaraciones de Jhon Obi Mikel: "¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?", respondió por Instagram luego de que al nigeriano se le culpara de haber dicho que el alemán era un "mediocampisa mediocre". En 2024, se le atribuyeron a Mikel unas palabras en las que criticaba a Kroos y otros jugadores del Real Madrid en la previa de la final de la Champions ante Borussia Dortmund.

Sin embargo, el africano negó de forma tajante haber dicho eso en su pódcast 'The Obi One', calificándolo de información falsa. "Eso es una absoluta mentira. Decir que Modric, Carvajal, Kroos o Nacho no son lo suficientemente buenos es increíble. Nunca diría algo así y nunca lo haré", aseguró Mikel. También defendió el nivel y la trayectoria de dichos futbolistas, a los que definió como "jugadores de clase mundial" y "leyendas del Real Madrid". Incluso llegó a señalar a Carvajal como candidato al Balón de Oro tras su temporada y su gol en la final. "Han ganado la Champions seis veces. Decir que no son buenos es una locura", sentenció Mikel.