Toni Kroos agita las redes tras responder a una declaración falsa: "¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?"

Tras la respuesta de <b>Kroos</b>, las declaraciones falsas de <b>Mikel </b>volvieron a recircular en redes después de que <b>Dani Ceballos</b> reposteara esa misma imagen con esas palabras y añadiera el mensaje: "Lo siento, pero Toni Kroos es único".<b>Obi Mikel</b> inició su carrera profesional en el <b>Lyn Oslo</b>, antes de fichar por el <b>Chelsea</b>, club que defendió por 11 temporadas y con el que vivió la etapa más estable y exitosa de su carrera, ganando una Champions League. Tras salir de Londres jugó en el <b>Tianjin Teda</b>, <b>Middlesbrough</b>, <b>Trabzonspor</b>, <b>Stoke City</b> y <b>Al-Kuwait</b>, donde puso fin a su trayectoria profesional.