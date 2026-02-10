Internacionales

Duro golpe para Luis de la Fuente en España: se destrozó la rodilla y se pierde el Mundial 2026

La 'Roja' no podrá contar con uno de los delanteros que el técnico ya consideraba llevar a la cita mundialista.

  • Duro golpe para Luis de la Fuente en España: se destrozó la rodilla y se pierde el Mundial 2026
2026-02-10

Pesímas noticias llegan este lunes desde Portugal para el técnico Luis de la Fuente. El español Samu Omorodion no volverá a jugar esta temporada tras sufrir ayer una grave lesión en el clásico entre Porto y Sporting que terminó empatado (1-1).

El delantero de 21 años tuvo que ser sustituido después de lesionarse al filo del descanso. La sospecha era de que podía ser delicado, una rotura del ligamento cruzado estaba sobre la mesa y así acabó siendo.

Álvaro Morata rompe el silencio sobre su ruptura con Alice Campello: "Somos dos personas que se quieren, pero..."

El diario Marca confirma que Samu sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, una dolencia de larga recuperación que pone fin a su curso deportivo.

Acorde a la información, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha sido informada de la situación. Esto supone un contratiempo importante para la planificación del seleccionador de la 'Roja'.

Samu ha disputado ya cuatro partidos con España y era una de las grandes opciones de De la Fuente de cara a la Copa del Mundo, porque esta temporada marcó 20 goles en 32 partidos con la camiseta del Porto.

Samu Omorodion le dice adiós al Mundial tras sufrir una grave lesión de rodilla.

Samu Omorodion le dice adiós al Mundial tras sufrir una grave lesión de rodilla.

El joven atacante realizará más pruebas médicas en los próximos días y el club portugués informará los plazos de operación y recuperación, aunque se confirma un adiós a la campaña y al Mundial.

Por otro lado, De la Fuente cruza los dedos para que Mikel Merino pueda recuperarse a tiempo luego de pasar este lunes por el quirófano por una rotura ósea en su pie derecho.

El mediocampista del Arsenal, con alma de delantero, se lesionó el pasado 25 de enero durante la derrota por 3-2 ante el Manchester United en la Premier League.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Mundial 2026
|
Lesión
|
Luis de la Fuente
|
España
|