Duro golpe para Luis de la Fuente en España: se destrozó la rodilla y se pierde el Mundial 2026

Pesímas noticias llegan este lunes desde Portugal para el técnico Luis de la Fuente. El español Samu Omorodion no volverá a jugar esta temporada tras sufrir ayer una grave lesión en el clásico entre Porto y Sporting que terminó empatado (1-1). El delantero de 21 años tuvo que ser sustituido después de lesionarse al filo del descanso. La sospecha era de que podía ser delicado, una rotura del ligamento cruzado estaba sobre la mesa y así acabó siendo.

El diario Marca confirma que Samu sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, una dolencia de larga recuperación que pone fin a su curso deportivo. Acorde a la información, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha sido informada de la situación. Esto supone un contratiempo importante para la planificación del seleccionador de la 'Roja'. Samu ha disputado ya cuatro partidos con España y era una de las grandes opciones de De la Fuente de cara a la Copa del Mundo, porque esta temporada marcó 20 goles en 32 partidos con la camiseta del Porto.