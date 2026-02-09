Florentino Pérez quiere ficharlo: ofrece 60 millones y un jugador del Real Madrid por su traspaso

El <b>Real Madrid</b> es consciente que necesita reforzar su centro del campo. Desde el retiro de <b>Toni Kroos</b> y la salida de <b>Luka Modric</b>, el equipo blanco comenzó a tener problemas en la progresión de su juego y esta temporada lo está sufriendo como nunca. Futbolistas como <b>Jude Bellingham</b>, <b>Arda Guler</b> o <b>Franco Mastantuono</b> son los llamados a tomar ese rol, pero siguen sin mostrar su mejor versión y desde la directiva tienen en carpeta un elemento de la Premier League por el que apostarían de cara al próximo curso.