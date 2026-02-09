Flick lo echó en enero del Barcelona porque no contaba con él y revela el punto débil del alemán: "Él si confía en..."

"Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más. Todo ha sido muy fácil, la verdad. Desde que llegué es como si llevara aquí desde el principio de la temporada. Debo agradecerles a todos esta bienvenida".<b>DARDO A FLICK</b>Dro sostiene que Luis Enrique sí que apuesta por los jóvenes: "Luis Enrique es un entrenador increíble. Todo el mundo me decía que era un entrenador increíble y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Él si confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mi"."Es otro país y todavía soy joven. Hay momentos difíciles, pero todos en el club me recibieron de maravilla e hicieron todo lo posible para facilitar mi integración. Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más", agregó sobre su llegada al conjunto francés.