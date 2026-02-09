Internacionales

Flick lo echó en enero del Barcelona porque no contaba con él y revela el punto débil del alemán: "Él si confía en..."

Tras su estreno, el mediapunta aseguró que se marchó del Barcelona gracias al actual entrenador de su club.

Hansi Flick evitó profundizar en el llamado “caso Dro”, el polémico adiós de una de las grandes promesas del FC Barcelona tras solicitar su salida en el mercado de invierno. El mediapunta terminó fichando por el Paris Saint-Germain, club con el que debutó este domingo frente al Olympique de Marsella.

A diferencia del técnico alemán, el jugador sí dejó entrever su postura sobre la falta de oportunidades que tuvo en el Camp Nou, donde apenas disputó cinco partidos con el primer equipo antes de concretarse su traspaso.

Pedro Fernández fue parte de la goleada 5-0 del PSG al Marsella en el clásico francés. Tras el partido, el nigranés de origen filipino dijo haberse adaptado pronto.

Dro Fernández, tras su debut: Vine para sumar minutos, trabajaré para que sigan llegando

 (Johan Raudales)

"Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más. Todo ha sido muy fácil, la verdad. Desde que llegué es como si llevara aquí desde el principio de la temporada. Debo agradecerles a todos esta bienvenida".

DARDO A FLICK

Dro sostiene que Luis Enrique sí que apuesta por los jóvenes: "Luis Enrique es un entrenador increíble. Todo el mundo me decía que era un entrenador increíble y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Él si confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mi".

"Es otro país y todavía soy joven. Hay momentos difíciles, pero todos en el club me recibieron de maravilla e hicieron todo lo posible para facilitar mi integración. Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más", agregó sobre su llegada al conjunto francés.

Y de su debut, estas fueron sus sensaciones: "Jugar aquí es increíble. Tenía muchas ganas de venir aquí y descubrirlo. Sabíamos que el Marsella es un equipo muy difícil, pero si hacíamos las cosas bien, les resultaría difícil incomodarnos en nuestro campo. Sí, fue un partido muy especial. Espero estar aquí muchos años y vivir muchas experiencias".

