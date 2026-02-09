Internacionales

Exfutbolista sorprende y revela una intimidad de Messi en Barcelona: "Si ganábamos 4-0 y él no marcaba, no estaba feliz"

2026-02-09

Samuel Umtiti volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena con una serie de recuerdos íntimos sobre su etapa en el Barcelona. El defensor francés, que se retiró en 2025 a los 31 años, repasó su paso por el club catalán en el podcast The Elevate House.

Umtiti recordó que su llegada al Barça en 2016 lo sorprendió por el ambiente del vestuario, pese a que el equipo venía de ganar todo: “Habían ganado Liga, Copa y Champions, pero eran gente simple", comenzó diciendo el francés.

"Te hablaban de todo, como si te conocieran de siempre”, explicó. El francés señaló que quienes más lo arroparon fueron los referentes como Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Neymar y, especialmente, Messi.

Al hablar del capitán argentino, el francés destacó su obsesión por competir y ganar incluso cuando el resultado ya estaba asegurado. “Si ganábamos 4-0 y él no marcaba, no estaba feliz. En su cabeza era claro: tenía que hacer goles siempre”, reveló sobre la intimidad de Messi.

Umtiti también profundizó en lo que significaba enfrentar o compartir cancha con Messi desde dentro del equipo. “Él solo puede ganar un partido. Es un asesino delante del arco. Siempre está mirando a izquierda y derecha, el posicionamiento de todos. Sabe cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo. Juega con un segundo de ventaja. No hay receta para defender, es imprevisible”, concluyó el francés.

