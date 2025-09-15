Internacionales

Ganó el Mundial con Francia y se retira a los 31 años tras quedarse sin equipo: "Es momento de decir adiós"

Uno de los héroes de la selección francesa en Rusia-2018 confirmó su despedida de las canchas.

2025-09-15

Samuel Umtiti cuelga los botines a los 31 años. El defensor francés que vistió la camiseta del Barcelona durante seis temporadas y fue campeón del mundo en Rusia-2018 decidió retirarse del fútbol profesional tras no encontrar equipo.

Umtiti estaba como agente libre desde el pasado 1 de julio cuando expiró su contrato con el Lille y el club determinó no renovarlo. El ahora exfutbolista no encontró sitio durante todo este tiempo y su carrera termina con altibajos.

"Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no tengo ningún pesar. Quiero agradecer a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que pude contar. Gracias Olympique de Lyon, gracias Barcelona, gracias Lecce, gracias Lille y gracias selección de Francia. Y gracias a todos los que me ayudaron con su apoyo", se despidió Umtiti con un video en su cuenta de Instagram.

El nacido en Camerún, pero de nacionalidad francesa, comenzó su carrera con el Olympique de Lyon en la temporada 2011-12 y allí levantó la Copa y Supercopa de Francia.

Fue en julio de 2016 cuando el Barcelona buscó al zaguero y pagó 26 millones de euros por su traspaso. Con la zamarra azulgrana, Umtiti conquistó todos los títulos posibles menos la Champions League, que precisamente había ganado el cuadro catalán un año antes de su llegada.

Samuel Umtiti conquistó la Copa del Mundo con Francia en Rusia-2018.

Tras un par de temporadas siendo titular con Gerard Piqué en la defensa y ganar la Copa del Mundo con 'Les Bleus', el galo comenzó su calvario con las lesiones. El Barça intentó recuperarlo, pero Umtiti seguía cayendo en la enfemería hasta que ambas partes decidieron separar sus caminos en 2022.

"Hice realidad el sueño de fichar por el Barça, donde jugué con los mejores. En Cataluña he aprendido mucho, pero también he descubierto una faceta del fútbol para la que nadie está preparada", repasó el central tras anunciar su retirada.

Luego tuvo un breve paso por el Lecce italiano y en 2024 regresó a la Ligue 1 de Francia para jugar con el Lille en lo que sería su última aventura en las canchas.

Umtiti disputó un total de 341 partidos con siete goles a nivel de clubes. También recibió una distinción como 'Caballero de la Legión de Honor' en 2019.

