Ganó el Mundial con Francia y se retira a los 31 años tras quedarse sin equipo: "Es momento de decir adiós"

Tras un par de temporadas siendo titular con <b>Gerard Piqué</b> en la defensa y ganar la Copa del Mundo con 'Les Bleus', el galo comenzó su calvario con las lesiones. El Barça intentó recuperarlo, pero <b>Umtiti </b>seguía cayendo en la enfemería hasta que ambas partes decidieron separar sus caminos en 2022."Hice realidad el sueño de fichar por el Barça, donde jugué con los mejores. En Cataluña he aprendido mucho, pero también he descubierto una faceta del fútbol para la que nadie está preparada", repasó el central tras anunciar su retirada. Luego tuvo un breve paso por el <b>Lecce </b>italiano y en 2024 regresó a la Ligue 1 de Francia para jugar con el <b>Lille </b>en lo que sería su última aventura en las canchas.<b>Umtiti </b>disputó un total de 341 partidos con siete goles a nivel de clubes. También recibió una distinción como 'Caballero de la Legión de Honor' en 2019.