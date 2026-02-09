Agente de Endrick revela dónde jugará el brasileño la próxima temporada: "La decisión ya está tomada"

<b>Endrick</b> sigue siendo noticia en <b>Francia </b>desde que llegó cedido en enero al <b>Olympique de Lyon</b>. En este caso no por sus goles, sino por la tarjeta roja que vio el pasado sábado en el ajustado triunfo sobre el <b>Nantes </b>(0-1).El joven delantero, sin oportunidades en el <b>Real Madrid</b> durante la primera mitad de temporada, fue expulsado después de que el VAR revisara una acción en la que, sin balón de por medio, le propina una patada por detrás a su rival, <b>Dehmaine Tabibou</b>.