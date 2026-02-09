Internacionales

Agente de Endrick revela dónde jugará el brasileño la próxima temporada: "La decisión ya está tomada"

El delantero de 19 años la está rompiendo en el Lyon, aunque sufrió su primera expulsión el sábado.

Endrick sigue siendo noticia en Francia desde que llegó cedido en enero al Olympique de Lyon. En este caso no por sus goles, sino por la tarjeta roja que vio el pasado sábado en el ajustado triunfo sobre el Nantes (0-1).

El joven delantero, sin oportunidades en el Real Madrid durante la primera mitad de temporada, fue expulsado después de que el VAR revisara una acción en la que, sin balón de por medio, le propina una patada por detrás a su rival, Dehmaine Tabibou.

A la espera de conocerse su sanción, que sería entre uno y dos partidos, lo que sí se confirmó este lunes es lo que sucederá con el jugador cuando termine su préstamo. En Francia han mencionado que el Lyon, por pedido del técnico Paulo Fonseca, podría solicitar otra cesión al Real Madrid.

Sin embargo, eso no está entre los planes del conjunto merengue, al menos así lo reveló Thiago Freitas, representante del brasileño, en una entrevista con 'Winwin', donde asegura que volverán a la capital española.

"Endrick fue cedido al Lyon por seis meses. La decisión ya está tomada y él regresará al Real Madrid al final de la temporada", apuntó el agente del futbolista.

"El acuerdo es solo una cesión, sin opción de compra, por lo tanto Endrick regresará", añadió Freita, dejando en el aire lo que pueda suceder de vuelta al Bernabéu.

"No puedo predecirlo, pero puedo decirte que al final de esta temporada Endrick volverá a ser jugador del Real Madrid", insistió.

Durante su primer año y medio con los blancos, Endrick sumó solo 946 minutos repartidos en 40 partidos (siete goles y una asistencia). En Lyon ya lleva cinco goles (492') en solo seis apariciones.

