Manchester United lo empató en el último minuto y su famoso hincha seguirá esperando un cambio de look

Un pequeño rayo de esperanza tuvo cuando <b>Casemiro </b>cabeceó el que parecía ser el 1-1, pero el VAR registró la jugada y apreció el fuera de juego del brasileño, lo que devolvió la remontada de los 'Red Devils' a la casilla de salida.Y lo cierto es que el <b>West Ham</b> aguantó bastante bien hasta el tiempo de descuento, cuando <b>Zirkzee </b>lo tuvo en un cabezazo rozando el palo, y cuando <b>Sesko</b>, en el 95, lo logró al desviar lo justo un centro de <b>Bryan Mbeumo</b>.El arrebato final, sin embargo, no fue suficiente para conseguir la quinta victoria consecutiva para un <b>Michael Carrick </b>que tiene a su equipo cuarto, con 45 unidades, una más que el <b>Chelsea </b>y seis más que el <b>Liverpool</b>, que aún tiene que jugar.