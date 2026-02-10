¡Batacazo de la MLS a Liga MX! San Diego FC elimina a Pumas en la Copa de Campeones de Concacaf

En una de las sorpresas más destacadas de la Primera Ronda de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/que-jugador-tiene-mayor-valor-messi-encabeza-grandes-figuras-copa-campeones-concacaf-NM29167749#image-1" target="_blank">Copa de Campeones de la Concacaf 2026</a></b>, <b>San Diego FC logró una clasificación</b> histórica al superar a Pumas UNAM en la eliminatoria global, eliminando al club mexicano y avanzando de fase en el torneo continental.La vuelta de este cruce se definió en el estadio Olímpico de la Ciudad de México, los Pumas ganaron <b>con marcador de 1-0 a San Diego</b> con anotación de Pedro Vite, pero este resultado no les ajustó.