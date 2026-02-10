¡Batacazo de la MLS a Liga MX! San Diego FC elimina a Pumas en la Copa de Campeones de Concacaf

La vuelta de este cruce se definió en el estadio Olímpico de la Ciudad de México, los Pumas ganaron con marcador de 1-0 a San Diego con anotación de Pedro Vite, pero este resultado no les ajustó.

En una de las sorpresas más destacadas de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 , San Diego FC logró una clasificación histórica al superar a Pumas UNAM en la eliminatoria global, eliminando al club mexicano y avanzando de fase en el torneo continental.

El primer capítulo de esta llave quedó marcado por una actuación arrolladora de los anfitriones. En el Snapdragon Stadium, San Diego FC aplastó a Pumas con un contundente 4-1 en el juego de ida de la primera ronda, gracias a una segunda mitad brillante donde los dirigidos por Mikey Varas anotaron cuatro goles sin respuesta.

Para el juego de vuelta en el estadio Olímpico Universitario, Pumas intentó remontar el global, pero sus esfuerzos fueron insuficientes en la primera parte.

A pesar de intentar acortar distancias por medio de Pedro Vite al minuto 47, no lograron superar la exigente diferencia impuesta por San Diego.

Con ello, San Diego FC avanzó oficialmente a la siguiente fase, dejando fuera al club universitario y causando una de las inesperadas eliminaciones del certamen.

Este éxito marca un hito significativo para San Diego FC, que con un proyecto joven en la MLS ahora celebrará avanzar entre los 16 mejores equipos de Concacaf y se medirá a Toluca en la siguiente ronda.

Mientras que Pumas, uno de los nombres históricos del fútbol mexicano en torneos internacionales, ve frustrado su intento de seguir avanzando en la Copa de Campeones.