Malas noticias en Olimpia: El DT Espinel confirma baja de jugador titular por toda la primera vuelta, ¿y Chirinos?

Sin embargo, antes habló del padecimiento de Michaell Chirinos , futbolista fundamental en el planteamiento y plantilla del Olimpia . Todavía no recibe el alta médica, por lo que probablemente no estaría contra los catedráticos.

RODRÍGUEZ, OUT LA PRIMERA VUELTA

Ya el entorno de Edwin Rodríguez y su lesión es más complejo. El zurdo santabarbarense se lesionó en el partido de ida de la final pasada ante Motagua y es algo que todavía no le permite estar preparado.

“Edwin viene bastante retrasado, nosotros estamos con unas ganas tremendas de tenerlo en el campo, pero él está trabajando principalmente en el gimnasio, pero por ahora no sigue con la bota, es una lesión bastante complicada, no tenemos tiempo de cuándo lo podemos tener”, afirmó,

Alargó. “Sabemos que ahí tenemos una pérdida muy grande, no solamente para Olimpia sino también para el fútbol de Honduras. Para ser franco, no tenemos idea si va a estar para esta primera vuelta, la verdad creo que no, veremos si para la segunda vuelta lo podemos tener”.

Otro jugador que viene saliendo de la enfermería merengue es André Orellana, defensor hondureño que ya hace futbol y está cogiendo ritmo competitivo y mejor estado físico para cuando le toque volver a las canchas.