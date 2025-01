Rafael Villeda confirmó que futbolista del Olimpia está cerca de ser legionario: “estamos en conversaciones”

Una de las situaciones que tocó es la posibilidad que el defensor Julián Martínez, 21 años, de convertirse en legionario en los próximos días.

Rafael Villeda anunció que uno de los jugadores del León tuvo opciones de irse al exterior, pero que en la próxima ventana de fichajes se le puede abrir esa posibilidad.

CONFERENCIA DE PRENSA DE RAFAEL VILLEDA

Olimpia con nuevo DT y algunos refuerzos. “Era parte de los movimientos que había que hacer con la salida del profesor Troglio se logró el acuerdo con Espinel, contentos con el trabajo que ha realizado, reforzamos algunas áreas por temas de lesiones, además de salidas. Esperamos que los refuerzos vengan a apoyar a sus compañeros para el objetivo que es ganar el torneo Clausura”.

El regreso de Alberth Elis. “Agradecido con Dios que Alberth tenga esta oportunidad, lo necesitamos en la Selección. Es importante que retome su nivel, tiene las condiciones y el deseo. Es una segunda oportunidad que le dio Dios, esperemos que en un futuro vuelva al fútbol internacional”.

Julián Martínez tiene opción de irse al extranjero. “La verdad que hasta el momento, hubo algunas posibilidades con Edwin Rodríguez, pero no llenaron las expectativas de nosotros ni de él, no se pudo lograr y vino el problema de su lesión, cortó cualquier posibilidad y en la siguiente ventaja no dudaría que puede tener una posibilidad en el extranjero. En el caso de Julián hay posibilidad, interés, pero no se ha concretado nada, pero a ver si se puede lograr un avance de un posible interés, es importante que los muchachos puedan tener esa posibilidad en el extranjero, siempre que sea para mejoría. En lo de Menjívar, en lo personal, no he tenido ninguna posibilidad, es alguien que se merece una oportunidad y tiene la capacidad”.

La MLS es opción para Julián Martínez. “Hay dos opciones, una de MLS y otra de Europa, veremos la posibilidad que se pueda lograr algo, estamos en conversaciones y hasta los momentos no hay nada concreto”.

Se queda o no Oliver Benítez. “Oliver tiene contrato, pero se definirá su situación y está entrenándose para mantener el ritmo necesario en caso que se quede”.

Pedido al DT Eduardo Espinel. “Nosotros lo que le pedimos es trabajo, saben lo que representa Olimpia. Aquí solo sirve ser campeón y es parte de la exigencia”.

Año cargado para la Selección de Honduras. “En lo personal se ha trabajado bien cuando se puede trabajar. Es importante que los jugadores de la Liga Nacional pudieran hacer una buena preparación y encarar bien el campeonato, así llegar bien a los juegos de marzo. Lo importante es lo que viene, el partido ante Guatemala servirá mucho y luego ante Bermuda, que el objetivo es clasificar a Copa Oro. Luego ir con todo por esa participación en la Copa del Mundo, que es el objetivo primordial”.

Conformidad con Reinaldo Rueda. “Reitero y en lo personal, aunque el sábado tuvimos una reunión con la Comisión de Selecciones y no todos estuvieron en el almuerzo, están contentos y vamos por buen camino y la meta que se estableció es clasificar al Mundial 2026 y ese el camino correcto. Vienen los últimos juegos dos de la fase y luego encarar el segundo semestre, que es la etapa importante. Hay que tener confianza, apoyar este proceso y al clasificar nos beneficiamos todos, aquí empujamos todos en la misma dirección”.

Habrá más fichajes para Olimpia. “No, ya no”.