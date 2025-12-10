Real España vs Olimpia EN VIVO: La "Máquina" acorrala al león en los primeros minutos del clásico en el Morazán

<b>6:22 PM: ATENCIÓN: </b>Los jugadores de Olimpia saltan al terreno de las acciones para hacer los calentamientos precompetitivos.<br /><b>6:15 PM:</b> El clásico Real España vs Olimpia de este miércoles 10 de diciembre estará comenzando a partir de las 7 de la noche. Se podrá ver por el canal Deportes TVC y seguir vía online por la web de DIARIO DIEZ.<b>6:12 PM:</b> Con un partidazo arrancará la fase de las triangulares del torneo <b>Apertura 2025 </b>de la<b> Liga Nacional de Honduras</b>. Olimpia, el líder de las vueltas regulares, visita hoy al <b>Real España de Jeaustin Campos,</b> que buscará hacerse fuerte en su casa. El compromiso arranca a las siete de la noche.