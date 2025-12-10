Real España vs Olimpia EN VIVO: La "Máquina" acorrala al león en los primeros minutos del clásico en el Morazán

¡BIENVENIDOS AL MINUTO DEL REAL ESPAÑA VS OLIMPIA POR LA TRIANGULAR!

7': ¡SE ACERCA REAL ESPAÑA! Los aurinegros tienen un corredor libre por la banda derecha de Olimpia. La máquina busca hacer daño por ese sector.

3': ¡MENJÍVARRRRRRRRRRRRR! El guardián de Olimpia hace su primera aparición tras dominar la esférica en un centro venenoso de Real España.

1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO MORAZÁN!

6:30 PM: ASÍ SALE OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 40- Clinton Bennet, 31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 15- Kevin Güity, 33- Michaell Chirinos, 7- José Mario Pinto; 9- Jorge Benguché y 19- Yustin Arboleda.

6:26 PM: ASÍ SALE REAL ESPAÑA: 22- Buba López; 21- Edson Palacios, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum, 14- Jack Baptiste, 12- Nixon Cruz, 36- Roberto Osorto, 18- Darixon Vuelto; 11- Gustavo Moura.