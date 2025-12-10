Liga Nacional

Real España vs Olimpia EN VIVO: La "Máquina" acorrala al león en los primeros minutos del clásico en el Morazán

EN DIRECTO | Real España, a partir de las 7:00 PM se mide a Olimpia en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

PRIMER TIEMPO
0
0
    Real España recibe a Olimpia en el Estadio Morazán. FOTOS: NEPTALÍ ROMERO | YOSEPH AMAYA.

     Mario O. Figueroa
2025-12-10

¡BIENVENIDOS AL MINUTO DEL REAL ESPAÑA VS OLIMPIA POR LA TRIANGULAR!

7': ¡SE ACERCA REAL ESPAÑA! Los aurinegros tienen un corredor libre por la banda derecha de Olimpia. La máquina busca hacer daño por ese sector.

3': ¡MENJÍVARRRRRRRRRRRRR! El guardián de Olimpia hace su primera aparición tras dominar la esférica en un centro venenoso de Real España.

1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO MORAZÁN!

-----------------------------------------------

6:30 PM: ASÍ SALE OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 40- Clinton Bennet, 31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 15- Kevin Güity, 33- Michaell Chirinos, 7- José Mario Pinto; 9- Jorge Benguché y 19- Yustin Arboleda.

6:26 PM: ASÍ SALE REAL ESPAÑA: 22- Buba López; 21- Edson Palacios, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum, 14- Jack Baptiste, 12- Nixon Cruz, 36- Roberto Osorto, 18- Darixon Vuelto; 11- Gustavo Moura.

Ya se siente el fervor navideño en el Estadio Francisco Morazán. FOTO: Neptalí Romero.

6:22 PM: ATENCIÓN: Los jugadores de Olimpia saltan al terreno de las acciones para hacer los calentamientos precompetitivos.

6:15 PM: El clásico Real España vs Olimpia de este miércoles 10 de diciembre estará comenzando a partir de las 7 de la noche. Se podrá ver por el canal Deportes TVC y seguir vía online por la web de DIARIO DIEZ.

6:12 PM: Con un partidazo arrancará la fase de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia, el líder de las vueltas regulares, visita hoy al Real España de Jeaustin Campos, que buscará hacerse fuerte en su casa. El compromiso arranca a las siete de la noche.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
