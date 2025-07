Juticalpa FC, en serios problemas: Pierde una demanda más contra cuatro jugadores y un técnico, ¿qué pasa si no pagan?

La dirigencia del Juticalpa FC sigue metido en problemas y no sale de uno para meterse a otro. Recientemente perdieron el caso de Luis Santamaría Crisanto, quien ya fue inscrito por el Motagua para el torneo de la Liga Nacional aún cuando el club olanchano afirmó que mantenía convenio con ellos. Ahora se le viene nuevo problema al club canechero ya que una vieja demanda no ha salido de huestes pamperas y los jugadores exigen el pago correspondiente. Son los futbolistas hondureños Juan Ramón Mejía, Nissi Sauceda, José Mariano Pineda y Jessé Moncada y el técnico Nerlyn Membreño que alegan el pago que no ha sido efectivo.

DIEZ conoció que el club quiso extender el litigio hasta llevarlo a la FIFA, pero se les venció el plazo para pagar y por ende quedó estipulado que deben pagarle a los cuatro futbolistas y al director técnico que lex exigen su dinero. "Es una situación muy complicada, siete meses sin jugar, en este 2025 ocho o nueve mese sin cobrar un salario y sabiendo que nuestras familias viven de eso, en parte contentos porque salió la resolución del TNAF a favor nuestra inapelable, pero no hemos recibido comunicación del club y esperando que puedan cumplirlo porque ellos no pueden sumar puntos ni hacer inscripciones sin saldar con nosotros. Lo que queremos es jugar al fútbol sin problemas", dijo Juan Ramón Mejía a DIEZ. Por otra parte, José Mariano Pineda alzó la voz y dijo. "Juticalpa no ha hecho presente con el dinero, el TNAF les rechazó su apelación, buscaron por todos los medios, fueron al TAS y se los rechazaron, no sé si es que no nos quieren pahar o se atienen a algo, espero que la Liga Nacional se pronuncie en el sentido que si juegan y suman puntos, que se los quiten porque las leyes están para respetarse y no lo han hecho, les han dado suficiente plazo para que paguen y no lo han hecho. Ellos tienen nuestras cuentas y no nos han depositado ningún lempira", dijo de forma tenaz.

El equipo que preside Joel Sandoval deberá de hacer efectivo el pago que se estipuló con cada uno de los miembros que están en esta demanada dado que si el equipo de José Humberto Rivera suma puntos, automáticamente no se sumarán por tener pagos pendientes con estos exmiembros del plantel olanchano. "Estoy impresionado por lo que he pasado, actualmente estoy sin trabajo y con siete meses sin recibir salario, no he tenido ninguna comumincación con el equipo. Estamos a un día para que comience todo y la Liga Nacional tampoco se ha pronunciado sobre el caso. No podemos jugar con otro equipo porque la documentación no ha salido y así poder conseguir trabajo, yo espero que nos resuelvan rápidamente", decía un angustiado Jessé Moncada. DIEZ se contactó con el entorno del club Juticalpa FC y ellos aducen que en ningún momento han determinado no pagar el dinero, simplemente quieren cancelar lo que les adeudan a los jugadores y al técnico, es decir, buscan la alternativa de hacer efectivo el pago únicamente de los meses que tenían de contrato con la institución, no todo lo que ellos solicitan en una demanda que ya está ganada por los demandantes.