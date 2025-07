Liga Nacional se pronuncia tras el infierno que vive Juticalpa: "Si llegasen a ganar puntos, se les restará automáticamente"

El domingo el Juticalpa FC pasó un juego para el olvido frente a Marathón, donde no presentaron a sus refuerzos en cancha y llegaron con un equipo diezmado, fueron humillados 7-0 y este miércoles 30 de julio tienen otro encuentro por la Liga Nacional de Honduras. Los olanchanos apenas llegaron con 17 jugadores contra el Monstruo Verde al estadio Yankel Rosenthal, 10 eran futbolistas con experiencia en primera división y los otros 7 juveniles de las reservas.

El técnico José Humberto Rivera se plantó, no le falló a sus ideales y sentó un precedente: no viajar porque el equipo lo había planificado con sus fichajes y no con jugadores de reservas que ni siquiera conocía. DIEZ conoció que eso ha generado molestia en todo el equipo de trabajo del profe Rivera. Todo se inicia con las demandas de los jugadores José Mariano Pineda, Nissi Sauceda, Jessé Moncada, Juan Ramón Mejía aunado a la del técnico nacional Nerlyn Membreño. El TNAF fue claro en su resolución y era que tenían que pagarles, una cifra que llega a los 2.6 millones de lempiras. DIEZ consultó al abogado Roque Pascua, secretario de la Liga Nacional de Honduras, del punto de vista que tiene la administración con el caso de los olanchanos en este arranque del Torneo Apertura 2025. "Más allá de un consejo es la aplicabilidad de la ley, Juticalpa tiene resolución del TNAF y Comisión de Apelaciones, que deberá de cumplir. El cumplimiento de las mismas se convierte en casi obligatorias, que si no, trae consecuencias que ayer conocieron ustedes que era uno, la pérdida de puntos y prohibición de transferencias". Y Roque Pascua fue contundente, agregó que no hay otro camino para Juticalpa FC: "Mientras esto esté vigente, o sea, mientras ellos no paguen, el estatus de Juticalpa no cambiará".

"Ya es una resolución judicial, esas resoluciones judiciales se cumplen. Hay momentos donde usted pueda hacer valer sus pruebas en donde usted puede realizar su defensa. En estos momentos, las resoluciones están establecidas, firmes, que esperemos que Juticalpa solucione de la mejor manera posible para reforzarse al momento que le retiren esas medidas", mencionó el secretario de la Liga Nacional de Honduras. 'Los canecheros' enfrentan este miércoles 30 de julio a Platense en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz, Olancho, en partido reprogramado de la jornada 1 del Apertura 2025 y podría ocurrir los mismo del domingo ante Marathón. "Juticalpa mientras no pague no se le puede autorizar transferencias, los jugadores elegibles serían los mismos que ayer, mientras que no pague a sus acreedores y no revierta la resolución de la Comisión de Apelaciones, si llegase a ganar puntos se le restará automáticamente en la tabla de posiciones por el mandato de la Comisión de Apelaciones", expuso Roque Pascua.