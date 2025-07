Martha Matute, abogada del Juticalpa FC: "El club no debe salarios, y cumplió con los contratos"

El Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) ordenó que el club debe pagar una deuda pagar 2,524,120 lempiras por la demanda de cinco exintegrantes (un técnico y cuatro jugadores) y determinó que si no cancela no podrá utilizar a sus contrataciones y, además, perderá los puntos que gane en la cancha.

Debido a esta razón, en el reciente partido ante Marathón (perdió 7-0) el Juticalpa no tuvo al técnico Humberto Rivera, no pudo utilizar a sus nuevos refuerzos y debió completar su plantel con reservistas. La resolución del TNAF obliga a la escuadra pampera a pagar 475 mil lempiras al entrenador Nerlin Membreño, 528,120 a Juan Ramón Mejía, 508,000 a Jessé Moncada, 572,000 a Nissi Sauceda y 441,000 al portero Mariano Pineda.

¿Cuál es la postura de Juticalpa?, ¿jugará el miércoles ante Platense aún sabiendo que, aunque gane o empate, perderá los puntos? Su representante legal aclara esas dudas...

¿Cómo está esta situación de Juticalpa, abogada?

Todo comienza con un reclamo de Nerlin Membreño y cuatro jugadores a través de dos procesos. Puedo decirle que el Juticalpa está pagando su falta de expertiz en el manejo administrativo de estos temas legales. Yo entro con ellos hace una o dos semanas. Independientemente de lo que pueda aportar o no Juticalpa, tenemos que hacer valoración justa de las pruebas que tenemos en frente.

Viene el TNAF y condena al Juticalpa a pagar 475,000 lempiras a favor de Nerlin Membreño, pero el Juticalpa tiene una cláusula resolutoria y en la cláusula del contrato dice que lo que se le va a pagar por incumplimiento o por rescisión es un mes. Entonces, ¿de dónde sale esa cantidad de dinero si Juticalpa le había pagado completamente todo? La posición de Juticalpa es que quiere justicia.

Según el equipo, ¿cuánto es lo que le tiene que pagar a Nerlin?

Nada, absolutamente nada porque Nerlin recibió su salario y la cláusula resolutoria. A Nerlin no se le debe nada. Los jugadores tienen un contrato registrado de Liga Nacional y el Juticalpa por asuntos del no descenso les asignó una cantidad adicional para estimularlos; en vista de que no se los podían pagar de un solo, se los estaban depositando en su salario. Viene el TNAF y los condena al cumplimiento del contrato con lo que el jugador dijo que le pagaban, no con lo que dice el contrato.

¿Y qué pasa con el contrato?

El Estatuto del Jugador ya menciona que todas las cláusulas que tienen validez son las que está en el contrato registrado. Eso no lo dice Martha Matute, lo dice el Estatuto del Jugador. No solo lo condenan al pago de esos salarios, sino que también a un salario abultado.

O sea, ¿los jugadores están pidiendo una cantidad superior a la que dice el contrato?

Así es. Y el TAF se las dio. No hay deuda de salarios. Si yo hubiese iniciado, no les hubiera pagado ni un centavo porque quienes abandonaron el plantel fueron ellos, no los corrieron. Pero ellos (Juticalpa) están pagando caro su falta de experiencia. Aquí hay cosas que no están bien. Le están diciendo al Juticalpa que este fallo es inapelable y no es cierto. Ya se los demostré con los laudos y los fallos del Vida (fue abogada del Rojo), y siguen cometiendo el mismo error.

Aparte de eso, le dicen que tiene 15 días para pagar y el plazo que establece para apelar el Tribunal Mundial del Deporte son 21 días. Y eso lo dice el Estatuto de la Federación también. De tal manera que esto es de obligatorio cumplimiento. Hay muchas cosas de forma y de fondo, que lo que necesitamos es de alguna manera resolver y que tiene que resolver la Federación también.