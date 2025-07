¿Herediano favorito? Jeaustin Campos confirma bajas en Real España y es contundente: "nosotros también tenemos un buen plantel"

¿Cómo lo trabajó en la semana porque si pierde tiene difícil el panorama? "Hay que ir con cierta cautela, siempre mirando la portería contraria. Conocemos bastante el trabajo de ellos, los perfiles, pero no es garantía. Vamos a ir a hacer nuestro trabajo, es importante no dejar los espacios, el equipo está preparado, hemos trabajado bastante. Queremos ir por los tres puntos".

Se viene este juego complicado y el fin de semana viene el derbi ante Marathón: "Desafortunadamente el partido anterior no pudimos salir con la victoria, es un partido que manejamos sin demeritar a nuestro rival en el partido anterior, pero seguimos intactos con la esperanza e ilusión. Tenemos una semana bonita para estos dos partidos".

Es un equipo que conoce bien y la afición le tomó cariño: "Siempre los Herediano me han mostrado su apoyo, el cariño después del campeonato en el año del centenario. Es bonito volver a encontrarlos, el fútbol nos pone de rivales, pero no de enemigos. A disfrutar de ese partido".

¿Considera que es llave pareja? "Estamos hablando del bicampeón de Costa Rica. Tienen un buen plantel, tienen lesionados, pero nosotros también tenemos un buen plantel. El estar en estos dos últimos dos torneos donde fuimos semifinalistas y finalistas nos da pie para decir que somos un equipo fuerte, que todavía que estamos en construcción, que estamos con un plantel consolidado".

¿Le ajusta este plantel para jugar Copa Centroamericana? "Creo que el partido anterior se demostró que tuvimos varios despistes normales con jugadores que no tienen mucha competencia, pero me parece que tenemos la confianza en los muchachos. Desde Arana que debutó hasta Ever Alvarado que es el más experimentado. Tenemos un plantel para ir partido a partido".

¿El objetivo es ser campeón? "Nosotros siempre vamos a buscar ser campeones, ir arriba, buscar lo mejor, lo más grande. Primero es clasificar a Concacaf, luego, el campeonato".

Herediano llega con seis días de descanso: "Sí, pero creo que está empezando el campeonato. Sin excusas, vamos a ir y hacer nuestro partido".