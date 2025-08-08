Liga de Ascenso de Honduras: ¡Hoy inicia el Apertura 2025! Partidos, fechas y horarios de la jornada uno

El CDS Vida también debuta en el Apertura y lo hará ante el reforzado Estrella Roja de Danlí. El "Rojo Más Amado" regresa al hermoso y remozado Estadio Ceibeño. En este cotejo tendremos el debut de Raúl Musuruana. El domingo 10 de agosto habrá cuatro compromisos. La Real Sociedad de Tocoa vuelve a segunda división tras descender en Liga Nacional. Su primer rival es Boca Junior, equipo que también es originario de Tocoa. Independiente va a una dura prueba ante AFFI en Choluteca. EL FORMATO: Los primeros y segundos lugares de cada zona clasifican a octavos de final. Mientras que los cuatro mejores terceros avanzan a la siguiente ronda. El campeón del Apertura y Clausura deciden al nuevo ascendido. Si el mismo equipo repite título en los dos torneos, avanzan directo sin jugar finalísima.