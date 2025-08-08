Segunda División

Liga de Ascenso de Honduras: ¡Hoy inicia el Apertura 2025! Partidos, fechas y horarios de la jornada uno

Los partidos de la jornada 1 se disputarán entre el viernes 8 al domingo 10 de agosto.

  • Liga de Ascenso de Honduras: ¡Hoy inicia el Apertura 2025! Partidos, fechas y horarios de la jornada uno

    Así se va a jugar la fecha uno del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

     Mario O. Figueroa
2025-08-08

¡Es hoy, es hoy! Este viernes 8 de agosto inician las emociones del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso. Leones FC, equipo dirigido por Héctor Vargas, recibe al Brasilia de Río Lindo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El campeonato iniciará ya sin el Platense y el CD Choloma, quienes volvieron a la primera división. El primero por ganar su promoción en la cancha y el segundo tras un fallo del TAS. Es por ello que habrá seis nuevos integrantes en el balompié de plata.

La jornada del sábado está llena de partidazos. Uno de el debut del Subirana ante Parrillas One. CD Real (ex Real Juventud), recibe a Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara en el Estadio Municipal de San Nicolás. Aquí tendremos el debut de Dani Turcios con los pateplumas.

Ilce Barahona reaparece con histórico club hondureño: "Es una nueva oportunidad de demostrar nuevamente de lo que estoy hecho"

El CDS Vida también debuta en el Apertura y lo hará ante el reforzado Estrella Roja de Danlí. El "Rojo Más Amado" regresa al hermoso y remozado Estadio Ceibeño. En este cotejo tendremos el debut de Raúl Musuruana.

El domingo 10 de agosto habrá cuatro compromisos. La Real Sociedad de Tocoa vuelve a segunda división tras descender en Liga Nacional. Su primer rival es Boca Junior, equipo que también es originario de Tocoa. Independiente va a una dura prueba ante AFFI en Choluteca.

EL FORMATO: Los primeros y segundos lugares de cada zona clasifican a octavos de final. Mientras que los cuatro mejores terceros avanzan a la siguiente ronda. El campeón del Apertura y Clausura deciden al nuevo ascendido. Si el mismo equipo repite título en los dos torneos, avanzan directo sin jugar finalísima.

Fechas, sedes, partidos y horarios de la jornada 1 del Apertura 2025.

Fechas, sedes, partidos y horarios de la jornada 1 del Apertura 2025.

 (Mario O. Figueroa)
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga de Ascenso
|
Vida
|
Leones
|
Meluca FC
|