Liga de Ascenso de Honduras: ¡Hoy inicia el Apertura 2025! Partidos, fechas y horarios de la jornada uno

¡Es hoy, es hoy! Este viernes 8 de agosto inician las emociones del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso. Leones FC, equipo dirigido por Héctor Vargas, recibe al Brasilia de Río Lindo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El campeonato iniciará ya sin el Platense y el CD Choloma, quienes volvieron a la primera división. El primero por ganar su promoción en la cancha y el segundo tras un fallo del TAS. Es por ello que habrá seis nuevos integrantes en el balompié de plata.

La jornada del sábado está llena de partidazos. Uno de el debut del Subirana ante Parrillas One. CD Real (ex Real Juventud), recibe a Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara en el Estadio Municipal de San Nicolás. Aquí tendremos el debut de Dani Turcios con los pateplumas.