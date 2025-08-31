Lobos UPNFM frena el buen momento de Juticalpa y se mete a puestos de repechaje: Kilmar Peña y Morales anotaron

¡Sorpresa en San Francisco de La Paz! Los Lobos de la UPN dan un golpe letal de visita ante Juticalpa por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Kilmar Peña (48’) y Marcos Morales (81’) fueron los encargados de darle los tres puntos vitales a los universitarios.

El primer grito de gol llegó hasta el inicio del complemento, luego de un primer tiempo muy trabado y disputado por ambas escuadras que no propusieron mucho en el ataque.

Kilmar Peña inició la jugada y él mismo la concretó en un contragolpe que fue letal para la defensa del Juticalpa que se vio sorprendida en el inicio del segundo tiempo.

Marcos Morales, el 10 chileno de los lobos, sentenció la victoria con un golazo donde Denovan Torres pudo hacer más, pero que le mataron sus reflejos.

Con estos tres puntos, los lobos dan un paso importante en la tabla de posiciones y suben al sexto puesto con 10 puntos y desplazan al Platense que está jugando contra Choloma.

Mientras que Juticalpa, que no perdía desde la fecha 1 ante Marathon, perdió su segundo juego y se queda en el cuarto puesto con 11 unidades.

El próximo partido se realizará de Lobos el 10 de septiembre ante Olancho y el 11 Juticalpa le tocará descansar