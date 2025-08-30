David Ruiz confiesa detalle especial de Rueda y el mensaje en su regreso a la Selección de Honduras: "estoy listo para aportar"

El mediocampista del Inter Miami está recuperado y volvió a la actividad con su equipo y este domingo 31 de agosto disputará, junto a Lionel Messi, el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders en el Lumen Field (6:00 pm, hora de Honduras).

De forma increíble David Ruiz estuvo alejado casi un año de la Selección de Honduras debido a diferentes lesiones que lo marginaron en la Nations League, Copa Oro, amistoso y otros juegos de la eliminatoria.

Su última lesión fue hace cinco meses y lo llevaron de a poco en el Inter Miami, mientras que Reinaldo Rueda siempre lo ha tenido en su radar en este proceso rumbo al Mundial 2026.

"Siempre me llamaba, preguntando mi estado de las lesiones, siempre estuvo en contacto conmigo", fueron las sinceras palabras del hijo de padres hondureños nacido en Miami, Florida, de 21 años de edad.

El mediocampista agradeció ese apoyo del entrenador colombiano, quien también se encargó de hacerlo debutar en la Selección Mayor de Honduras hace dos años atrás.

"Me tiene confianza y me volvió a convocar, estoy listo para aportar", expresó David Ruiz al medio Deporte Total USA tras el llamado para los juegos eliminatorios contra Haití y Nicaragua del 5 y 9 de septiembre.

El novel futbolista, mundialista Sub-20 con Honduras en Argentina 2023, vuelve con las baterías recargadas a la Bicolor luego de dejar buenas sensaciones en los duelos donde participó. "Le digo a la afición que nos tengan confianza, en esto todos tenemos que estar juntos, vamos a darlo todo para ir al Mundial".

"Tengan fe. Haremos todo lo posible, vamos a llegar al Mundial", comentó en la entrevista el futbolista David Ruiz, quien días atrás perdió a su padre víctima de cáncer.