David Ruiz confiesa detalle especial de Rueda y el mensaje en su regreso a la Selección de Honduras: "estoy listo para aportar"

Su última lesión fue hace cinco meses y lo llevaron de a poco en el Inter Miami, mientras que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-seleccion-honduras-conferencia-prensa-eliminatoria-2026-AD27173641" target="_blank">Reinaldo Rueda</a></b> siempre lo ha tenido en su radar en este proceso rumbo al Mundial 2026."Siempre me llamaba, preguntando mi estado de las lesiones, <b>siempre estuvo en contacto conmigo",</b> fueron las sinceras palabras del hijo de padres hondureños nacido en Miami, Florida, de 21 años de edad.El mediocampista agradeció ese apoyo del entrenador colombiano, quien también se encargó <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/david-ruiz-seleccion-honduras-cambiar-federacion-estados-unidos-2023-OB15369645" target="_blank">de hacerlo debutar</a></b> en la Selección Mayor de Honduras hace dos años atrás."Me tiene confianza y me volvió a convocar,<b> estoy listo para aportar",</b> expresó David Ruiz al medio Deporte Total USA tras el llamado para los juegos eliminatorios contra Haití y Nicaragua del 5 y 9 de septiembre.El novel futbolista, mundialista Sub-20 con Honduras en Argentina 2023, vuelve con las baterías recargadas a la Bicolor luego de dejar buenas sensaciones en los duelos donde participó. "Le digo a la afición que nos tengan confianza, en esto todos tenemos que estar juntos, vamos a darlo todo para ir al Mundial"."Tengan fe. Haremos todo lo posible, vamos a llegar al Mundial", comentó en la entrevista el futbolista David Ruiz, quien días atrás <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/david-ruiz-recibe-peor-noticia-muere-padre-complicaciones-salud-gesto-jordi-alba-hondureno-PL26871592" target="_blank">perdió a su padre</a></b> víctima de cáncer.