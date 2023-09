David Ruiz debutó con Honduras, pero ¿por qué la Selección de Estados Unidos aún lo puede convocar?

David Ruiz debutó a los 19 años con la Selección de Honduras de la mano del colombiano Reinaldo Rueda y ya muchos creen que la Fenafuth amarró para siempre al joven futbolista del Inter Miami y no es así.

El jugador que nació en Miami, pero que es de papá y mamá hondureña, decidió representar a nuestro país, incluso jugó un Mundial Sub 20 con la bicolor, pero eso no significa que no pueda representar a los Estados Unidos.

Los gringos siguen acechando al rulo y tenían sus ojos puestos ayer en el Nacional Chelato Uclés para ver su debut con la ‘H’ en el juego de Nations League frente a Granada, sabiendo que ese juego no representa más que una alerta para ellos.