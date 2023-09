¿Se va a rapar? La reacción de David Ruiz luego de debutar con Honduras: “La verdad que nunca me lo imaginé”

Bien, me dieron libertad, me tiraron de volante derecho, me solté, estaba buscando tocar más balón, me dan toda la confianza, gracias a ellos estoy aquí y estoy contento.

¿Qué te dijo Rueda?

Está muy contento, me felicitó por el debut y me dijo que siga mejorando porque hay cosas por venir.

¿Te vas a dejar rapar?

No, jajaja no me voy a cortar el pelo. No me voy a dejar.