David Ruiz lo dice: El jugador que le mandó saludos a Messi, el porqué no se dejó cortar el pelo y la persona que se llevó su camiseta

El volante se despidió de Honduras y previo al viaje dio sus escuetas valoraciones tras su debut, reveló a quién le dará su camiseta y el futbolista que intervino para que no le raparan la cabeza.

Sí, claro, no me lo esperé, pero fue un bonito detalle de parte de la afición.

¿Con quién te contactaste después de que terminaste?

Bueno, con mi madre. Primero que tengo que hablar con mi madre y me dijo ‘Bendiciones hijo, felicidades por el debut y a seguir luchando’, claro.

¿Reinaldo Rueda qué te dijo después de tu debut?

También estaba muy orgulloso de mí y me felicitó por el debut.

¿Tu sentimiento está metido con la H?

Sí, claro, aquí estamos ya y estamos todos concentrados y a seguir luchando.

¿Quién intervino para que no te cortaran el pelo?

Hablé con los compañeros y claro, no me corté el pelo. Los compañeros aceptaron y eso me pone feliz. Hablé con el capitán, con Choco Lozano y él intervino en el tema.