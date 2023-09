Amado Guevara avisa a Rueda: “Honduras debe preparar bien el juego ante Cuba porque nos jugamos la clasificación y la posición”

El analista de DIEZ avisó a la bicolor de que Cuba no es la misma selección de años anteriores, ahora cuenta con sus legionarios, algo que la hace ser más peligrosa.

“Hablar de lo de Edwin, creo que es uno de los puntos altos, no solo los goles, sino del trabajo que hizo, en un principio tirado por el lado que le gusta, por fuera, sabíamos que su media distancia la iba a aprovechar y que en cualquier momento podía ese jugador que nos tiene acostumbrado. Me enfoco más en el trabajo que hizo, fue muy bueno, y la variante de sistema que el profe utilizó es lo que más sorprende, pero Honduras individualmente hizo lo que tenía que hacer”.

SISTEMA DE REINALDO RUEDA

“Lo del cambio de sistema sorprende, primera vez que veo ese 4-5-1 que el profe utilizó ante Granada. Quizá poblar el medio, él sabía que Granada no iba a pasar del mediocampo, esa inclusión de Alex López en medio, libre, suelto y atrás de Lozano genera esa fluidez, ese futbol, lo de Antony lo hablamos ayer que al jugar solo era más fácil referenciarlo y al encontrarse con tres defensas, no encontraba el balón y tenía que salir del área y cuando sale de zona Honduras perdía presencia en el área”

“Porque jugar con dos volantes, ellos no tienen presencia en el área y cuando Antony Lozano salía del área la defensa de Granada se sentía cómoda porque por más que Antony tuviera el balón o le llegara, era en una zona donde no iba a ser daño. Honduras pudo haber encontrado más goles de los que se hicieron, del juego es hablar del cambio de sistema, las variantes que encontró, por lo demás era algo que podía pasar, también me quedo con el debut de estos dos jóvenes y que sepan que defender la camiseta de este país es un orgullo y un honor”.

DEBUT DE DAVID RUIZ Y CARTER BODDEN

“Para ellos representa mucho, cuando debutan y más en casa con la Selección Mayor es el día soñados de todos. Logran algo que muchos hubiesen querido. David sabía que el juego estaba definido, no había mucho que arriesgar porque no había necesidad, me gustó esa madurez que tuvo. El caso de Carter Bodden es igual, entró con mucho entusiasmo, esa alegría y esa entrega. El mensaje del profe es que la selección va a estar abierta para todos y hay que trabajar y ganarse ese llamado a la ‘H’”.