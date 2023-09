Andy Nájar lo revela: el motivo de su baja ante Granada y el acuerdo que tiene con Rueda: “Voy a estar en todo el proceso”

Este miércoles seleccionados nacionales del campo internacional salieron desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua.

DIEZ charló extendido con Nájar, que aseveró haber estado frustrado por no jugar el partido y reveló cuándo se tomó la decisión de no encarar este duelo por cuidados de lesión.

- Conferencia de prensa -

¿Por qué se pierde el partido ante Granada?

Lo hablé con el profesor y la mejor decisión fue no haber jugado el día de ayer.

¿Es por la seguidilla de partidos y el cuidado que usted debe tener?

Sí, por eso fue uno de los motivos, pero lo importante es que se ganó y se lograron los tres puntos.

Muchos se sorprendieron por su no convocatoria a última hora

Sí, tenía muchas ganas de jugar porque iba a ser mi primera vez en Tegucigalpa. Lo importante es que ganamos y la afición estuvo ahí.

¿Era una decisión tomada?

Sí, ya se había hablado y por eso fue que no estuve en el partido de ayer.

¿Qué problema tiene, es muscular, física, que no se debe sobrecargar?

Esa ha sido una de las cosas que he estado luchando, son cosas que le pasan a cualquier futbolista, me toca a mí, pero lo tomo de la mejor manera.

Usted ha venido, muchos pondrían un pero, aunque sigue tomando las precauciones

Sí. Claro. Como le dije al profe, yo iba a estar con él hasta el final, voy a estar en todo el proceso de las eliminatorias, no importara lo que pasara, aquí voy a estar.

LEA TAMBIÉN: Luis Palma confiesa por qué celebró cómo Carlos Pavón y revela el consejo que recibió de David Suazo: “Estaba un poco inquieto”

¿Va a ver un acuerdo ante sus lesiones, para no sobrecargarlo?

Sí, eso se ha hablado. Lo bueno que el profe comprende mucho de esos temas y sabe. Lo bueno es que me apoya en eso y me toma en cuenta.

Muchos dicen que solo juega cuando usted lo desea

No, yo siempre le he dicho que sí a la Selección. Todos han visto cuando estoy bien, siempre estoy acá. A veces no puedo estar en el campo debido a mi situación física, lo importante es que estoy aquí.

¿Qué le pareció el apoyo de la afición?

La gente siempre apoyando a pesar de los momentos difíciles que pasamos con la Selección, eso es muy importante para los jugadores. Ayer necesitamos ganar sí o sí, se jugó bien, conseguimos meter cuatro goles, pudimos haber metido mucho más, pero es un partido que uno como jugador lo necesita para tomar confianza y estoy contento.

¿Cómo lo vive desde afuera?

Muy emocionado. A la vez se siente no poder estar ahí, es un poco frustrante, pero se lograron los tres puntos.

Era obligatorio ganar por la sumatoria

Sí, teníamos que ganar, se habló con el grupo. Lo dijimos antes del partido, lo teníamos que ganar para seguir en la pelea para poder llegar a la siguiente ronda de poder clasificar a la Copa América.

Se viene la Selección de Cuba, ¿ha logrado ver?

Casi no lo he visto, pero sabemos que son selecciones que siempre dan la pelea, la sorpresa, nosotros no tenemos que confiarnos, no la podemos menospreciar. Ganar, simplemente ganar y seguir sumando.

Las selecciones del Caribe son complicadas

Se han complicado bastante, la mayoría de selecciones del Caribe tienen jugadores en Francia, Inglaterra, entonces, han mejorado mucho, han crecido cada año. Nosotros también tenemos que crecer, hay muchos jóvenes y creo que podemos llegar a ser una gran Selección.

Mixtura de jugadores con experiencia y jóvenes

Sí, hay mucho. Eso va a ser muy importante. El profe sabe manejar eso, de poder traer jugadores jóvenes y mezclarlo con jugadores de experiencia como el Choco, Acosta, Alberth Elis. Eso va a ayudar al grupo.