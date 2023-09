Con los colochos intactos: David Ruiz rompe la tradición en la Selección de Honduras y regresa al Inter Miami sin raparse

El catracho regresó a Miami el miércoles 13 de septiembre de 2023 con sus colochos intactos, luego de que el día anterior en la zona mixta fue buscado por los periodistas para conocer su reacción sobre su debut con Honduras en la Nations League, confesando cómo se sintió y aclarando si se va a rapar o no.

El compañero de Lionel Messi dijo rotundamente que no, y entre risas comentó: “No me voy a cortar el pelo, no me voy a dejar”; el otro peludo que debutó, Riky Zapata, sí se deshizo de sus rastras y quedó pelón, así como Daniel Carter Bodden.