Seattle Sounders vs Inter Miami EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver a Lionel Messi en la final? Leagues Cup 2025

En esta temporada, Messi anotó 19 goles en la MLS, cinco en la Liga de Campeones de<b> CONCACAF, </b>uno en el M<b>undial de Clubes FIFA</b>, y lleva dos en la<b> Leagues Cup</b>.En frente, el Inter Miami tendrá a unos Sounders que tumbaron a Los <b>Ángeles Galaxy</b> en las semifinales con protagonismo argentino de Pedro De La Vega, quien metió un gol en la victoria por 2-0. De La Vega lleva ya tres goles en este torneo.Los<b> Sounders </b>llegan a la cita con el Inter Miami en forma, tras una Leagues Cup en la que ganaron cuatro de los cinco partidos disputados, con trece goles a favor y solo dos en contra.En su camino hacia la final, dejaron fuera al <b>Puebla </b>mexicano en los cuartos de final, al certificar el decepcionante rendimiento de la Liga MX en esta edición.La final se jugará en Lumen Field, con capacidad para <b>68.000 espectadores </b>y con comienzo a las 17.00 hora del Oeste de Estados Unidos. Antes, se disputará la final por el tercer y cuarto puesto,<b> entre Galaxy y Orlando.</b>