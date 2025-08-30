EN VIVO Real Madrid vs Mallorca: Con goles de Güler y Vinicius, el equipo blanco está ganando en el Bernabéu

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL REAL MADRID VS MALLORCA |

Min 46: ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL BERNABÉU!

Min 45+6': Final del primer tiempo. Real Madrid le gana al Mallorca con gol de Güler y Vinicius. Por la visita anotó Muriqi.

Min 45+4: Mallorca lo intentó, pero cerró la jugada con un centro pésimo que terminó en saque de meta.

Min 45: ¡GOL ANULADO A MBAPPÉ! ¡El segundo gol que anota y que invalidado por fuera de juego!

Min 43: ¡Mbappé la ha tenido muy clara en el área! Arda Güler le encontró con un centro que rozó un defensa del Mallorca y el francés, tras un control que fue mejorable, tiró fuera con la zurda.

Min 37: ¡GOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE VINICIUS! Y en cuestión de dos minutos, Real Madrid le remonta al Mallorca en el Bernabéu.

Min 36: ¡Gooooooooooooooooooooooooooooool del Real Madrid! Gol de Arda Güler de cabeza tras pase de Huijsen

Min 32: Y llega la pausa para la hidratación en el Santiago Bernabéu, donde se registran unos 27 grados a esta hora.

MIN 26: Güler tuvo que hacer falta sobre Mateo Joseph tras un mal control de Alexander-Arnold.

MIN 24: Muriqi provoca un nuevo córner para el Mallorca con un zurdazo de primeras que taponó Militao.

MIN 18: ¡Gooooooooooooooooooooooooooool del Mallorca! ¡Muriqi adelanta al Mallorca tras un centro perecto de Pablo Torre y el delantero cabecea de forma perfecta para vencer a Courtois.

Min 9: Mbappé tiró fuera en el área chica tras otro pase de Alexander-Arnold, pero, de nuevo, estaba en fuera de juego.

Min 7: GOL ANULADO por fuera de juego de Kylian Mbappé.

Min 6: ¡GOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID¡ ¡GOL DEL MISMO DE SIEMPRE! ¡GOL DE MBAPPÉ!

MIN 1: Mueve la pelota el Mallorca.

-ALINEACIÓN CONFIRMADA: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

-A diferencia del partido pasado, Xabi Alonso hace cuatro cambios: Rüdiger, Carvajal y Rodrygo

-El once del RCD Mallorca lo forman: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Toni Lato; Morlanes, Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.

PREVIA |

El Real Madrid recibe al Mallorca este sábado en el Santiago Bernabéu tras un inicio de Liga para el nuevo proyecto de Xabi Alonso marcado por la solidez defensiva y por un Kylian Mbappé como desatascador, pero que espera encontrar en casa una mayor brillantez del resto de sus atacantes contra un rival que la pasada temporada no pudo sumar un punto en Madrid por un gol encajado en el minuto 95.

Y las esperanzas por demostrar ese mayor poderío ofensivo que se le presupone al Real Madrid pasan, en gran parte, por Vinícius Junior. El brasileño fue suplente el pasado fin de semana en Oviedo, pero en media hora final sobre el terreno de juego asistió a Mbappé y marcó su primer tanto fuera de casa desde octubre.