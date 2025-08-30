EN VIVO Real Madrid vs Mallorca: Con goles de Güler y Vinicius, el equipo blanco está ganando en el Bernabéu

Demasiados meses de sequía lejos del Santiago Bernabéu para un jugador que trata de reencontrarse con ese nivel que le puso entre los mejores futbolistas del mundo, hasta rozar un Balón de Oro que se acabó llevando Rodrigo Hernández. Y a Xabi Alonso no le ha temblado el pulso para sentarle en su segundo partido de la temporada. Mensaje recibido por un futbolista que volverá a ser titular este sábado.Lo hará junto a Mbappé y con Franco Mastantuono y Brahim Díaz disputándose la plaza restante en ataque, por el costado derecho. Y el argentino, tras estrenarse de inicio ante el Real Oviedo, parte con más opciones.Por detrás, la pareja Tchouaméni-Valverde es fija y Arda Güler cuenta con la confianza de Xabi. El centro del campo titular a la espera de la recuperación de Jude Bellingham, para finales de septiembre o principios de octubre, y la de Eduardo Camavinga, tras el parón de selecciones. Por su parte, Dani Ceballos, tras rechazar finalmente, con todo acordado, su salida al Olympique de Marsella estará en el banquillo.Y en defensa, Trent apunta a recuperar la titularidad que ocupó Carvajal, por primera vez desde su grave lesión de rodilla de la pasada temporada, en Oviedo. En el otro lateral, el izquierdo, Fran García podría debutar esta temporada y rotar a Álvaro Carreras. En el centro de la zaga, Huijsen es fijo y Militao regresaría al once en lugar de Rüdiger.Por su parte, el Mallorca, que ha tenido un comienzo de temporada pobre tras caer en un partido muy convulso contra el Barcelona (0-3) y empatar en el último suspiro ante el Celta de Vigo (1-1).El cuadro de Jagoba Arrasate afronta su primer desplazamiento con novedades en la convocatoria tras la vuelta de Samu Costa de su contusión en la rodilla, Manu Morlanes y Vedat Muriqi de sus respectivas sanciones y Jan Virgili, que con un entreno con el equipo ya estará en la expedición y podría debutar en el feudo madridista.