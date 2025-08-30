EN VIVO Real Madrid vs Mallorca: Con goles de Güler y Vinicius, el equipo blanco está ganando en el Bernabéu

Internacionales

Kylian Mbappé, quien lleva tres goles con el Real Madrid, busca socio ante un Mallorca con dudas

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL REAL MADRID VS MALLORCA |

Min 46: ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL BERNABÉU!

Min 45+6': Final del primer tiempo. Real Madrid le gana al Mallorca con gol de Güler y Vinicius. Por la visita anotó Muriqi.

Min 45+4: Mallorca lo intentó, pero cerró la jugada con un centro pésimo que terminó en saque de meta.

Min 45: ¡GOL ANULADO A MBAPPÉ! ¡El segundo gol que anota y que invalidado por fuera de juego!

Min 43: ¡Mbappé la ha tenido muy clara en el área! Arda Güler le encontró con un centro que rozó un defensa del Mallorca y el francés, tras un control que fue mejorable, tiró fuera con la zurda.

Min 37: ¡GOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE VINICIUS! Y en cuestión de dos minutos, Real Madrid le remonta al Mallorca en el Bernabéu.

Min 36: ¡Gooooooooooooooooooooooooooooool del Real Madrid! Gol de Arda Güler de cabeza tras pase de Huijsen

Min 32: Y llega la pausa para la hidratación en el Santiago Bernabéu, donde se registran unos 27 grados a esta hora.

MIN 26: Güler tuvo que hacer falta sobre Mateo Joseph tras un mal control de Alexander-Arnold.

MIN 24: Muriqi provoca un nuevo córner para el Mallorca con un zurdazo de primeras que taponó Militao.

MIN 18: ¡Gooooooooooooooooooooooooooool del Mallorca! ¡Muriqi adelanta al Mallorca tras un centro perecto de Pablo Torre y el delantero cabecea de forma perfecta para vencer a Courtois.

Min 9: Mbappé tiró fuera en el área chica tras otro pase de Alexander-Arnold, pero, de nuevo, estaba en fuera de juego.

Min 7: GOL ANULADO por fuera de juego de Kylian Mbappé.

Min 6: ¡GOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID¡ ¡GOL DEL MISMO DE SIEMPRE! ¡GOL DE MBAPPÉ!

MIN 1: Mueve la pelota el Mallorca.

-ALINEACIÓN CONFIRMADA: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

-A diferencia del partido pasado, Xabi Alonso hace cuatro cambios: Rüdiger, Carvajal y Rodrygo

-El once del RCD Mallorca lo forman: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Toni Lato; Morlanes, Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.

PREVIA |

El Real Madrid recibe al Mallorca este sábado en el Santiago Bernabéu tras un inicio de Liga para el nuevo proyecto de Xabi Alonso marcado por la solidez defensiva y por un Kylian Mbappé como desatascador, pero que espera encontrar en casa una mayor brillantez del resto de sus atacantes contra un rival que la pasada temporada no pudo sumar un punto en Madrid por un gol encajado en el minuto 95.

Y las esperanzas por demostrar ese mayor poderío ofensivo que se le presupone al Real Madrid pasan, en gran parte, por Vinícius Junior. El brasileño fue suplente el pasado fin de semana en Oviedo, pero en media hora final sobre el terreno de juego asistió a Mbappé y marcó su primer tanto fuera de casa desde octubre.

El calendario de la Champions League ya es oficial: Real Madrid y PSG se estrenan en casa y Barcelona de visita en Inglaterra

Demasiados meses de sequía lejos del Santiago Bernabéu para un jugador que trata de reencontrarse con ese nivel que le puso entre los mejores futbolistas del mundo, hasta rozar un Balón de Oro que se acabó llevando Rodrigo Hernández. Y a Xabi Alonso no le ha temblado el pulso para sentarle en su segundo partido de la temporada. Mensaje recibido por un futbolista que volverá a ser titular este sábado.

Lo hará junto a Mbappé y con Franco Mastantuono y Brahim Díaz disputándose la plaza restante en ataque, por el costado derecho. Y el argentino, tras estrenarse de inicio ante el Real Oviedo, parte con más opciones.

Por detrás, la pareja Tchouaméni-Valverde es fija y Arda Güler cuenta con la confianza de Xabi. El centro del campo titular a la espera de la recuperación de Jude Bellingham, para finales de septiembre o principios de octubre, y la de Eduardo Camavinga, tras el parón de selecciones. Por su parte, Dani Ceballos, tras rechazar finalmente, con todo acordado, su salida al Olympique de Marsella estará en el banquillo.

Y en defensa, Trent apunta a recuperar la titularidad que ocupó Carvajal, por primera vez desde su grave lesión de rodilla de la pasada temporada, en Oviedo. En el otro lateral, el izquierdo, Fran García podría debutar esta temporada y rotar a Álvaro Carreras. En el centro de la zaga, Huijsen es fijo y Militao regresaría al once en lugar de Rüdiger.

Por su parte, el Mallorca, que ha tenido un comienzo de temporada pobre tras caer en un partido muy convulso contra el Barcelona (0-3) y empatar en el último suspiro ante el Celta de Vigo (1-1).

El cuadro de Jagoba Arrasate afronta su primer desplazamiento con novedades en la convocatoria tras la vuelta de Samu Costa de su contusión en la rodilla, Manu Morlanes y Vedat Muriqi de sus respectivas sanciones y Jan Virgili, que con un entreno con el equipo ya estará en la expedición y podría debutar en el feudo madridista.

Flick señaló a la figura que podría marcharse del Barcelona: "No puedo cambiar si se va al Chelsea..."

El técnico ya dejó caer en la rueda de prensa previa que buscarán repetir el plan del año pasado, por lo que se espera que salga con una defensa de cinco y Kumbulla disfrute de su primera titularidad después de su buena segunda parte el pasado fin de semana.

De aquel partido necesitarán que Leo Román repita su puesta en escena, donde realizó hasta diez paradas y fue una figura clave para que los bermellones llegaran hasta el final con opciones de puntuar.

Algo que deberá mejorar considerablemente el Mallorca para puntuar en el Bernabéu es la efectividad ofensiva. Vedat Muriqi no ha arrancado bien la temporada y necesitarán de su mejor versión junto a la de Takuma Asano, quien se desenvuelve bien cuando le toca salir al espacio, como le tocará hacer este sábado.

FICHA TÉCNICA DEL REAL MADRID VS MALLORCA

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Asano, Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 1:30 p.m (Honduras y Centroamérica).

Redacción web
Agencia EFE

