Hansi Flick lo tiene "borrado" y le pide salir del Barcelona en enero: la decisión del jugador

La planificación deportiva del Barcelona para el mercado de invierno empieza a tomar forma y Hansi Flick está siendo especialmente directo con algunos jugadores jóvenes. Uno de los casos más claros es el de Dro Fernández, un futbolista al que el cuerpo técnico le augura un buen futuro, pero cuya situación actual dentro del primer equipo es insostenible.

Ni siquiera en partidos de menor exigencia ha logrado tener minutos, una señal inequívoca de que su rol ha quedado muy relegado. De acuerdo con los últimos reportes de El Nacional de Cataluña, Flick considera que Dro tiene condiciones de sobra para crecer y llegar a ser un jugador importante en el futuro. Sin embargo, también entiende que el Barça actual no es el contexto adecuado para su desarrollo.

La ausencia de Dro ayer ante el Guadalajara en Copa del Rey ha sido interpretado internamente como un mensaje definitivo. Flick no quiere frenar su progresión manteniéndolo en un rol residual, entrenando bien, pero sin continuidad real en los partidos. En ese escenario, el crecimiento se estanca y el talento se diluye, algo que el estratega quiere evitar a toda costa.

SALIR CEDIDO EN ENERO

Por eso, la recomendación ha sido clara: salir cedido en enero. No se trata de una puerta cerrada. En Barcelona creen que Dro necesita minutos, confianza y un entorno donde pueda equivocarse, aprender y asumir responsabilidades. Algo que ahora mismo es prácticamente imposible en el primer equipo azulgrana. Desde la dirección deportiva comparten plenamente el diagnóstico de Flick. Una cesión bien escogida permitiría a Dro competir con regularidad, ganar experiencia y volver al Barça con un bagaje mucho más sólido. El club no contempla una venta, ya que siguen creyendo en su potencial.