John Herdman se aleja de Concacaf: será anunciado por una modesta selección que jamás fue a un Mundial

La Junta Directiva de la<b> Federación de Fútbol de Indonesia </b>(PSSI) avanza en la elección del nuevo entrenador para su selección nacional, con el inglés <b>John Herdman</b> como virtual elegido. <b>Endri Erawan</b>, alto ejecutivo de la PSSI, confirmó que se entrevistó con dos candidatos principales: Herdman y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/oficial-surinam-toma-la-decision-que-concacaf-estaba-esperando-para-el-repechaje-al-mundial-2026-un-exbarcelona-LM28604834" target="_blank">Giovanni van Bronckhorst</a></b>, reduciendo la lista de opciones iniciales. La entidad indonesia aspira anunciar al sucesor en breve, posiblemente antes de enero, sellando un giro inesperado en la carrera del técnico británico.Herdman, reconocido por su impacto en Norteamérica, clasificó a <b>Canadá </b>al Mundial de <b>Qatar 2022</b> con una campaña histórica que unió a un equipo diverso. Su estilo estructurado y motivacional lo consolidó como figura clave en CONCACAF. Ahora, su perfil atrae a Asia, priorizando un proyecto a largo plazo pese a los retos culturales.