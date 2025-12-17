John Herdman se aleja de Concacaf: será anunciado por una modesta selección que jamás fue a un Mundial

Herdman, reconocido por su impacto en Norteamérica, clasificó a Canadá al Mundial de Qatar 2022 con una campaña histórica que unió a un equipo diverso. Su estilo estructurado y motivacional lo consolidó como figura clave en CONCACAF. Ahora, su perfil atrae a Asia, priorizando un proyecto a largo plazo pese a los retos culturales.​

La Junta Directiva de la Federación de Fútbol de Indonesia (PSSI) avanza en la elección del nuevo entrenador para su selección nacional, con el inglés John Herdman como virtual elegido. Endri Erawan , alto ejecutivo de la PSSI, confirmó que se entrevistó con dos candidatos principales: Herdman y Giovanni van Bronckhorst , reduciendo la lista de opciones iniciales. La entidad indonesia aspira anunciar al sucesor en breve, posiblemente antes de enero, sellando un giro inesperado en la carrera del técnico británico.​

En Honduras, Herdman despierta entusiasmo entre aficionados y prensa como el favorito para suceder a Reinaldo Rueda en la Selección Nacional. La afición catracha valora su experiencia en clasificatorias exigentes para revitalizar el proyecto rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, los avances con Indonesia eclipsan ese escenario ideal.​

El técnico inglés estuvo cerca de regresar a CONCACAF tras negociaciones con Jamaica, post renuncia de Steve McClaren. La Federación Jamaiquina lo consideró para el repechaje intercontinental hacia la Copa del Mundo del 2026, pero Herdman rechazó la oferta priorizando Indonesia. Este capítulo resalta su demanda en la región, ahora desviada.​

La PSSI busca un entrenador con experincia en eliminatorias mundialistas y Herdman encaja con su capacidad para gestionar transiciones y presiones. Su enfoque disciplinado elevó a Canadá, implementando fútbol vertical que sorprendió. Indonesia aspira replicar ese éxito para subir en el ranking asiático.​​

Para CONCACAF, la posible salida de Herdman implica una pérdida en un ciclo clasificatorio donde pudo tener otras opciones. Naciones como Honduras y Jamaica quedarán sin un candidato élite, mientras Indonesia gana un visionario probado. El anuncio oficial de la PSSI podría llegar en días, confirmando este traslado transcontinental.​

La trayectoria de John Herdman atrae atención mundial, trascendiendo su legado en Qatar 2022 más allá de fronteras. Mientras Indonesia avanza en su elección de técnico, selecciones como Honduras y Costa Rica no tienen nada definido.