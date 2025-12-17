Se cae de la lista: Real Madrid confirmó unabaja de última hora previo a su debut en Copa del Rey

El francés <b>Kylian Mbappé</b>, ausente el martes en el único entrenamiento previo al partido de dieciseisavos de Copa del Rey contra el <b>Talavera </b>al arrastrar molestias en la rodilla, finalmente ha entrado en una convocatoria de <b>Xabi Alonso</b> en la que también aparece <b>Dani Ceballos</b> una vez superada su gastroenteritis.<b>Mbappé</b>, quien persigue igualar o superar el récord de goles en un año natural en el <b>Real Madrid </b>(los 59 tantos de <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-toma-decision-que-pone-a-temblar-a-cristiano-ronaldo-en-la-convocatoria-para-la-copa-del-rey-ante-cf-talavera-EI28646460">Cristiano Ronaldo</a> </b>en 2013), suma 56 y forma parte de la expedición que puso rumbo este miércoles a <b>Talavera </b>para el primer partido de la temporada en Copa.