Manchester City avanzó a semifinales de la Carabao Cup: el golazo de Cherki con su "pierna mala"

Un jugador único que, cuando está inspirado, es admirable y, sobre todo, imparable. No hay muchos futbolistas en la actualidad con tanta técnica individual como él. Ni en parado ni, menos aún, en movimiento.El 1-0 con el que el conjunto de<b> Pep Guardiola</b> aceleró su triunfo fue una demostración, tras media hora de alternativas y dudas, con la lesión también de <b>Bobb </b>(lo sustituyó Foden en el 18) y con la reclamación del <b>Brentford</b> de una tarjeta roja a <b>Khusanov</b> (recibió amarilla, por la interpretación de no ser el último hombre).<b>Cherki </b>no necesita demasiado para inventarse un gol, un pase, un ataque o un regate. De un despeje de cabeza en un saque de esquina sobre el área del <b>Brentford </b>salió despedido el balón, por el aire.