Manchester City avanzó a semifinales de la Carabao Cup: el golazo de Cherki con su "pierna mala"

Una maravilla de Ryan Cherki a la media hora y un gol de Savinho en el minuto 67 marcaron la diferencia a favor del Manchester City, clasificado para las semifinales de la Carabao Cup con una victoria en casa sobre el Brentford, doblegado por el talento rival, sobre todo del mediapunta francés (2-0). Natural de Lyon, 22 años, Cherki es pura fantasía. En cada control, cada regate, cada movimiento, cada maniobra desprende una clase extraordinaria, innata, que lo transforman en un futbolista no solo diferente, sino también diferencial para el City.

Un jugador único que, cuando está inspirado, es admirable y, sobre todo, imparable. No hay muchos futbolistas en la actualidad con tanta técnica individual como él. Ni en parado ni, menos aún, en movimiento. El 1-0 con el que el conjunto de Pep Guardiola aceleró su triunfo fue una demostración, tras media hora de alternativas y dudas, con la lesión también de Bobb (lo sustituyó Foden en el 18) y con la reclamación del Brentford de una tarjeta roja a Khusanov (recibió amarilla, por la interpretación de no ser el último hombre). Cherki no necesita demasiado para inventarse un gol, un pase, un ataque o un regate. De un despeje de cabeza en un saque de esquina sobre el área del Brentford salió despedido el balón, por el aire.