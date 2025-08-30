Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid toma el liderato y Barcelona queda obligado

Real Madrid trabajó más de la cuenta para derrotar este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de la liga española (2-1). El equipo de Xabi Alonso cumplió con los goles de Arda Guler y Vinicius, ambos con solo un minuto de diferencia (37' y 38'), luego de que Muriqi sorprendiera a los blancos con un remate de cabeza a los 18'.

Con este resultado, el conjunto merengue se sube a lo más alto de la clasificación. Ha ganado los tres partidos y suma 9 puntos con seis goles a favor y solo uno en contra. En la segunda plaza se encuentra el Villarreal y el Barcelona de Hansi Flick es tercero; ambos equipos tienen seis unidades. Athletic Club y Getafe también cuentan con los mismos puntos en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Cabe recordar que el Barcelona juega este domingo en Vallecas contra el Rayo y Villarreal hará lo propio en campo del Celta. Athletic Club visitará al Betis y Getafe fue goleador ayer por el Valencia (3-0).

Elche, que regresó a Primera División, se ubica en el sexto puesto y comparte cinco puntos con un Betis que es séptimo. Valencia toma el octavo lugar con cuatro unidades. Espanyol y Alavés también cuentan con cuatro puntos en la novena y décima casilla. Mientras tanto, Atlético de Madrid sigue sin poder ganar y se coloca en el puesto 16 con tan solo dos unidades. Mallorca, Levante y Girona son los tres equipos que por ahora se hunden en el sótano.