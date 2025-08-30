Internacionales

Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid toma el liderato y Barcelona queda obligado

El conjunto merengue es líder solitario a falta del partido del Barcelona y Villarreal, que lo siguen de cerca.

  • Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid toma el liderato y Barcelona queda obligado
2025-08-30

Real Madrid trabajó más de la cuenta para derrotar este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de la liga española (2-1).

El equipo de Xabi Alonso cumplió con los goles de Arda Guler y Vinicius, ambos con solo un minuto de diferencia (37' y 38'), luego de que Muriqi sorprendiera a los blancos con un remate de cabeza a los 18'.

Oferta oficial del Chelsea por una figura del Barça y Liverpool revienta el mercado; último refuerzo para Xabi Alonso

Con este resultado, el conjunto merengue se sube a lo más alto de la clasificación. Ha ganado los tres partidos y suma 9 puntos con seis goles a favor y solo uno en contra.

En la segunda plaza se encuentra el Villarreal y el Barcelona de Hansi Flick es tercero; ambos equipos tienen seis unidades. Athletic Club y Getafe también cuentan con los mismos puntos en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Cabe recordar que el Barcelona juega este domingo en Vallecas contra el Rayo y Villarreal hará lo propio en campo del Celta. Athletic Club visitará al Betis y Getafe fue goleador ayer por el Valencia (3-0).

Lamine Yamal se lo pidió a Flick: lo quiere en el 11 titular del Barcelona y el DT diseña un plan especial

Elche, que regresó a Primera División, se ubica en el sexto puesto y comparte cinco puntos con un Betis que es séptimo. Valencia toma el octavo lugar con cuatro unidades.

Espanyol y Alavés también cuentan con cuatro puntos en la novena y décima casilla. Mientras tanto, Atlético de Madrid sigue sin poder ganar y se coloca en el puesto 16 con tan solo dos unidades.

Mallorca, Levante y Girona son los tres equipos que por ahora se hunden en el sótano.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Posiciones
|
Xabi Alonso
|
Real Madrid
|
Mallorca
|