Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid toma el liderato y Barcelona queda obligado

<b>Elche</b>, que regresó a Primera División, se ubica en el sexto puesto y comparte cinco puntos con un <b>Betis </b>que es séptimo. <b>Valencia </b>toma el octavo lugar con cuatro unidades. <b>Espanyol </b>y <b>Alavés </b>también cuentan con cuatro puntos en la novena y décima casilla. Mientras tanto, <b>Atlético de Madrid</b> sigue sin poder ganar y se coloca en el puesto 16 con tan solo dos unidades. <b>Mallorca</b>, <b>Levante </b>y <b>Girona </b>son los tres equipos que por ahora se hunden en el sótano.